Вот что происходит с вашим телом, когда вы пропускаете завтрак

Вам уж точно приходилось слышать о том, что завтрак – очень важная часть вашего рациона. Но что же происходит с вашим телом, когда вы решаете отказаться от завтрака?

В детстве родители точно говорили вам, что завтрак – это самая важная часть дня. Но исследования показывают, что на самом деле они могли быть правы в течение всего этого времени. Эксперт Саманта Бош рассказала о том, почему нужно завтракать каждый день.

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Уровень сахара в крови снизится

Если вы не будете употреблять в пищу достаточное количество питательных веществ из здорового сбалансированного завтрака, уровень сахара в крови может снизиться, и вы будете чувствовать себя достаточно уставшими, раздражительными и не сможете сосредоточиться.

Согласно одному исследованию 2019 года, у людей, которые пропускали завтрак, впоследствии повышался уровень сахара и они могли хуже его контролировать.

Вам может быть сложно сосредоточиться

Завтрак должен обеспечить вам необходимые питательные вещества, которые дадут вашему мозгу возможность сосредоточенно работать. Пропуск этого основного питания может привести к серьезным трудностям с концентрацией.

Так что если вы будете систематически пропускать завтрак, скорее всего, вы будете иметь худшие когнитивные показатели в течение дня, чем употреблявшие его.

Ваш метаболизм будет медленнее

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Пропуск завтрака тогда, когда ваше тело уже привыкло получать калории по утрам, может отрицательно повлиять на ваш метаболизм. Со временем ваше тело приспособится и снизит скорость метаболизма, а это в конечном итоге приведет к увеличению веса.

Поэтому для того, чтобы позаботиться о своем метаболизме, вам нужно регулярно и сбалансированно питаться каждый день и не пропускать прием пищи.



Метаболизм может замедлиться из-за отсутствия завтрака / Фото Pexels

Ваши сигналы голода могут испортиться

Сначала вы можете сознательно отказаться от приема пищи утром, однако со временем днем вы будете испытывать сильную тягу к пище, которая может привести к перееданию. И в результате вы сможете испытать серьезные затруднения с соблюдением сбалансированного рациона.