Чому режим сну не варто зсувати навіть на годину: результати дослідження

Лягати спати та прокидатися в один і той же час (при цьому не лише в будні, але й у вихідні) – корисна звичка, яка лягає в основу здорового способу життя. Недавно у вчених з'явився ще один аргумент, який підтверджує користь цієї звички.

Якщо ми говоримо про режим дня, фахівці одноголосно стверджують, що варто дотримуватися стабільності. Краще не збивати усталений графік. І це стосується навіть тих випадків, якщо у вас є можливість відпочити дещо довше. За даними досліджень, проведених в Національному інституту серця, легенів і крові NHLBI в США, будь-які коливання часу у вашому добовому режимі підвищують ризики для здоров'я.

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Основа цього висновку – дані більш ніж 2000 учасників експерименту, чий вік складав від 45 – 83 років. У період з 2010 по 2013 рік, кожен з цих людей провів тиждень з трекером активності на руці; фіксувався час сну та період активності. Додатково вони повинні були вести щоденник сну, розповідаючи про самопочуття. Водночас учасники надавали вченим відповіді на питання щодо способу життя та показників здоров'я. Впродовж 2016 – 2017 роках дослідники повторно перевірили їх стан.



Здоровий сон / Фото Unsplash

Як у перший часовий відрізок, так і в другому аналізі, результати висновків зійшлися на одному: люди, які постійно зміщують графік засинання та підйомів, мають більший ризик розвитку захворювань. Зокрема, кожна година тимчасових коливань, збільшує ймовірність розвитку метаболічного синдрому на 27%.

Метаболічний синдром – це не хвороба, а сукупність порушень в роботі організму. Сюди відноситься інсулінорезистентність, підвищений артеріальний тиск і багато інших чинників, які впливають на цілі системи органів і в результаті можуть призвести до ожиріння, розвитку діабету II типу, проблем з серцево-судинною системою і не тільки.

За статистикою, до 40% людей у світі мають прояви метаболічного синдрому. Звичайно, питання потребує детальнішого вивчення і поки що немає гарантії, що при нестабільному режимі сну ці захворювання точно проявлять себе. Однак налагодження режиму сну – це те, що точно не зашкодить вашому здоров'ю.