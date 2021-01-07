Сомноголи стверджують, що надлишок сну виснажує організм та призводить до порушень імунної системи. Як наслідок – у людей, які регулярно пересипають може розкинутися цукровий діабет або захворювання серця.

Порушення сну – поширена проблема. Безсоння, різкі прокидання посеред ночі та ранкова в’ялість – це лише вершечок айсберга. Сомнологи працюють з понад 20 видами різноманітних відхилень, спровокованих розладами сну, повідомляє Корисно 24. Деякі з них стосуються саме порушень циклу сну, зокрема пересипання.

Грег Джейкобс – доктор Медичного факультету Массачусетського інституту, переконаний, що 8 та більше годин регулярного сну можуть зашкодити організму. Як доказ Джейкобс наводить дані досліджень, які продемонстрували, що пересипання, як і недосип, збільшують ризик передчасної смерті.

Читайте також: Як робота у нічний час шкодить вашому здоров'ю

Ймовірно, кілька днів надмірного сну не особливо відіб’ються на тривалості вашого життя, проте, ігноруючи ранні підйоми, ви можете спостерігати ці 6 побічних ефектів.

У вас зникне енергія

Наскільки б абсурдно це не звучало, але пересипання й дійсно провокує відчуття недосипу. Тож, якщо ви відчуваєте брак енергії протягом робочого дня, можливо, причина саме в тому, що ви занадто багато спали.

З наукової точки зору це пояснюється добовими ритмами. Наш біологічний годинник чітко розрізняє день та ніч, проте, коли ви занадто багато спите – трапляється збій і організм прагне змінити вид діяльності, тобто заснути.

У вас виникнуть проблеми з пам'яттю

Сон – це стадія функціонування, необхідна для того, щоб ваш мозок перевів отриману інформацію з блоку короткочасної в довгочасну пам'ять та перезарядився для нових потоків даних. Втім, надмірний сон перешкоджає цим процесам, як наслідок – у вас виникає забудькуватість та розсіюється концентрація уваги.

У вас частіше болітиме голова

Один із найбільш відчутних ефектів пересипання – головний біль. Тож, якщо вас часто мучать ранкові мігрені, спробуйте підрахувати загальну кількість свого сну.

Пам'ятайте, що надмірний сон активує деякі нейротрансмітери в мозку. Саме високий рівень нейротрансмітера серотоніну деякі науковці вважають чинником мігрені.

У вас проявиться біль у спині

Тривале лежання в ліжку здатне спровокувати біль в спині чи шиї. Тому, якщо ви й обираєте 9-годинний сон, зробіть так, щоб після нього організм отримав хоча б невелику дозу фізичних навантажень.

Ви набиратимете зайві кілограми

За даними досліджень, у добровольців, які спали понад 9 годин на добу, на 21% підвищилася ймовірність ожиріння. Нічого дивного, адже в денний час організм спалює більше калорій, а стрес від пересипу здатен спровокувати надмірне підвищення апетиту (особливо в вечірній час).

У вас може проявитися депресія

Згідно зі статистикою, 40% людей до 30 років, які страждають депресією, схильні до гіперсомнії. Тому, якщо ви відчуваєте надмірну сонливість протягом тривалого часу – обов’язково проконсультуйтеся зі сомногологом та розробіть графік сну, який дозволить контролювати свою продуктивність.