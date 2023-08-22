Рідина вкрай необхідна: названо 8 ознак, що ви п’єте мало води

Вода дуже важлива для нашого організму, тому важливо не забувати вживати її у достатній кількості кожного дня. Втім деякі ознаки можуть вказувати на те, що ви недостатньо її п’єте.

Позбавляючи свій організм природного джерела енергії – тобто води, ми поступово шкодимо своєму здоров’ю. Ось, які є ознаки того, що ви п’єте мало води.

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Сухість у роті

Якщо у нас сухість у роті, то очевидно, що нам потрібна вода. Втім не пийте газовані напої, адже вони не розв’язують проблеми. Саме проста вода зволожує слизову оболонку в роті та горло.

Біль у суглобах

Хрящові та міжхребцеві диски на 80% складаються з води. Якщо ви будете підтримувати необхідний рівень води в організмі, то ваші суглоби зможуть перенести такі раптові рухи, як біг, стрибки чи падіння.

Суха шкіра

Нашій шкірі обов’язково потрібне зволоженя. Нестача води зазвичай означає нестачу поту, а через це організм не може виводити надлишок жиру та солей.

Сухість очей

Нестача води призводить до сухості очей. Слізні протоки висихають без води, а це завдасть шкоди, особливо тим, хто постійно носить лінзи.



Пийте достатню кількість води кожного дня / Фото з Pexels

Довше хворієте

Кожен лікар каже нам під час того, як ми захворіли, щоб ми вживали велику кількість води. А все тому, що вода допомагає організмові виводити токсини. Не вживаючи достатньої кількості води, органи вбиратимуть воду з крові, що призведе до низки проблем.

Мляві та відчуваєте втому

Коли тіло зневоднене, воно знову ж таки – бере воду з крові, а нестача води у крові призводить до нестачі кисню у всьому організмові, а це викликає сонливість і втому.

Проблеми з травленням

Без належного обсягу води концентрація слизу у шлунку знижується. У таких випадках шлунковий сік може шкодити вашим нутрощам. А це призводить до печії та нетравлення шлунка.

Запори

Зволоження організму є певним мастилом для травної системи. Товста кишка витрачає воду, яка потрібна шлунково-кишковому тракту на наступному етапі травлення. Якщо у вас виникає запор, то про це свідчить нестача води.