Вершкове масло – це продукт, багатий на білки та жири, і виготовляється воно переважно з коров'ячого молока. І попри те, що це надзвичайно висококалорійний продукт, деякі дослідження показують, що масло може бути дуже корисним для здоров'я.

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Чим корисне масло

Якщо ви споживаєте вершкове масло у помірних кількостях, це може стати корисною частиною вашого раціону. У цьому продукті міститься чимало поживних речовин, наприклад, кальцію, що допомагає формувати кістки. Окрім того, у маслі є сполуки, що знижують ризик ожиріння.

Якщо ви хочете оздоровити свої очі та покращити зір, вам також варто додати до свого раціону трохи масла. У ньому міститься чимало бета-каротину, яки може допомогти уповільнити швидкість втрати зору.

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Багате вершкове масло й на вітамін D – це поживна речовина, що життєво важлива для міцності кісток. Допомагає зміцнити ваш скелет й інша сполука, яку можна знайти у маслі – кальцій. Саме ця сполука потрібна для профілактики остеопорозу – хвороби, через яку кістки стають крихкими та слабкими.



Масло допоможе зміцнити кістки / Фото Pexels​

Потрібне масло й для того, щоб оздоровити вашу шкіру, адже у цьому продукті є й вітамін E, що відіграє важливу роль у зменшенні шкоди від ультрафіолетових променів. Також масло допоможе зменшити запалення шкіри та покращити загоєння ран.

Втім, не можна забувати й про ризики, на які ви себе наразите, якщо будете їсти надто багато масла. У цьому молочному продукті є багато калорій та насичених жирів, і це може призвести до захворювань серця.