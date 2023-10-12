4 причини з’їсти сьогодні диню: ви не зможете собі в цьому відмовити

Дині є доволі корисними. Вони багаті антиоксидантами, вітаміном С і бета-каротином, якого в ній є найбільше з усіх гарбузових культур. Також у дині є багато заліза, кальцію, магнію та калію.

Про корисні властивості дині розповіла Кірра Браун – доктор медичних наук, яка є зареєстрованим баріатричним дієтологом.

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Диня – джерело антиоксидантів

Антиоксиданти – природні молекули, які допомагають видаляти шкідливі сполуки в організмі, які називаються вільними радикалами, які з часом ушкоджують тканини.

Вживання продуктів, які багаті на антиоксиданти, зменшують ризик розвитку серцево-судинного захворювання та раку.

У дині міститься бета-каротин, який в організмі людини перетворюється на вітамін А, який підтримує зір та репродуктивне здоров’я.

Сприяє гідратації

Диня є однією з найбільш зволожуючих фруктів, адже містить в собі 90% води. Вживаючи диню, ми автоматично підтримуємо достатню кількість рідини та отримуємо постійний рівень енергії. Також достатння кількість рідини запобігає утворенню каміння в нирках.



Диня є корисною для організму людини / Фото Pexels

Підтримує імунне здоров'я

Дині є хорошими джерелами вітаміну С, який підтримує імунну систему, стимулюючи вироблення лейкоцитів. Вітамін допомагає організмові засвоювати залізо з продуктів рослинного походження, таких як горіхи, насіння та боби. Дослідження показують, що недостатня кількість вітаміну С пов'язана з більшою ймовірністю захворіти.

Корисна для здоров'я шкіри

Високий вміст вітаміну С та води в дині сприяє здоровій та сяючій шкірі. Вітамін С виробляє найпоширеніший білок в організмі – колаген, який підтримує еластичність шкіри та сприяє загоєнню ран. Зменшення колагену сприяє утворенню зморшок.