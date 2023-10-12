4 причины съесть сегодня дыню: вы не сможете себе в этом отказать

Дыни достаточно полезны. Они богаты антиоксидантами, витамином С и бета-каротином, которого в ней есть больше всех тыквенных культур. Также в дыне много железа, кальция, магния и калия.

О полезных свойствах дыни рассказала Кирра Браун – доктор медицинских наук, являющияся зарегистрированным бариатрическим диетологом.

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Дыня – источник антиоксидантов

Антиоксиданты – природные молекулы, помогающие удалять вредные соединения в организме, называемые свободными радикалами, которые со временем повреждают ткани.

Употребление продуктов, богатых антиоксидантами, уменьшает риск развития сердечно-сосудистого заболевания и реку.

В дыне содержится бета-каротин, который в организме человека превращается в витамин А, поддерживающий зрение и репродуктивное здоровье.

Способствует гидратации

Дыня является одной из самых увлажняющих фруктов, ведь включает в себя 90% воды. Употребляя дыню, мы автоматически поддерживаем достаточное количество жидкости и получаем постоянный уровень энергии. Также достаточное количество жидкости предотвращает образование камни в почках.



Дыня полезна для организма человека / Фото Pexels

Поддерживает иммунное здоровье

Дыни являются хорошими источниками витамина С, поддерживающего иммунную систему, стимулируя выработку лейкоцитов. Витамин помогает организму усваивать железо из продуктов растительного происхождения, таких как орехи, семена и бобы. Исследования показывают, что недостаточное количество витамина С связано с большей вероятностью заболеть.

Полезна для здоровья кожи

Высокое содержание витамина С и воды в дыне способствует здоровой и сияющей коже. Витамин С производит самый распространенный белок в организме – коллаген, поддерживающий эластичность кожи и способствует заживлению ран. Уменьшение коллагена способствует образованию морщин.