Японська водна терапія: природний шлях до сяючої шкіри

Ваше тіло більше, ніж на 70% складається з води, тож вживати її – дуже важлива складова здоров'я. Втім, ви могли навіть не підозрювати про те, наскільки споживання води тісно пов'язано зі станом вашої шкіри.

Якщо ви мрієте про здорову та сяючу шкіру, вам варто спробувати скористатися японською водною терапією. Вона може не тільки зробити вашу шкіру більш привабливою, але й покращити самопочуття. Про те, як працює цей метод, розповіла дієтологиня Мадхура Гурав.

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Японська водна терапія

Будь-яке зниження рівня води в організмі дуже сильно впливає не тільки на те, як ви почуватиметеся, але і на стан вашої шкіри. Вона може стати сухою, почати лущитися та стати більш млявою.

Тож кожного дня вам потрібно компенсувати ту кількість води, що ви витрачаєте на потовиділення, щоб шкіра залишалася зволоженою та здоровою. Тож переконайтеся, що ви щодня вживаєте досить багато води. І у цьому вам може допомогти японська водна терапія.

Згідно з цією практикою, вам потрібно випивати по дві склянки води кімнатної температури щоранку, відразу ж після того, як ви прокидаєтеся. Робити це варто за 45 хвилин до сніданку. Окрім того, вам потрібно спробувати снідати за 15 хвилин і не їсти нічого іншого протягом щонайменше 2 годин після прийому їжі.



Споживання води дуже важливе / Фото Pexels

Японська водна терапія здебільшого заснована на вірі у те, що дотримання певних практик у вживанні води, особливо перед їжею вранці, може принести вам чимало переваг для здоров'я. Втім, ви маєте зважати на те, що ця практика не має надійного наукового підтвердження.

Та вживання води точно допоможе вам зволожити організм та активувати його функції та метаболічні процеси перед сніданком.

Які переваги водної терапії для шкіри

Включення водної терапії до свого раціону потенційно може покращити ваш метаболізм та контролювати вагу. Ви могли про це не знати, та споживання води натщесерце може сприяти природному процесу детоксикації організму та виведенню токсинів.

Вживання води на регулярній основі може сприяти більш чистому кольору обличчя.