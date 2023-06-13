Чому ви постійно хочете їсти булочки: причина не у голоді

Якщо ви хочете позбутись зайвих кіло та тримати тіло у здоровій формі, варто уникати надмірного споживання солодощів та інших швидких вуглеводів.

Але що ж робити, коли бажання з'їсти булочку так і ходить за вами? Це може свідчити про певні проблеми зі здоров'ям.

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Чому ви постійно хочете їсти хлібобулочні вироби

Першою і найбільш очевидною причиною може бути звичайний голод. Так організм повідомляє, що йому потрібне підкріплення. Аби виключити цю причину, пропонуємо просто поїсти. Гірша ситуація, коли вашим апетитом керує емоційний голод. У цьому випадку варто вчитись розрізняти потяг до їжі та емоційну втечу від проблем, аби не стикнутись з розладами харчової поведінки та стрімким збільшенням ваги.

Вимагати макаронів, картоплі або солодких булочок тіло може у випадку, якщо необхідні саме вуглеводи. Для поповнення вуглеводних запасів рекомендуємо уникати солодощів, а використовувати "правильну" глюкозу з фруктів, цільнозернового борошна і коричневого рису.



Тяга до булочок може свідчити про небезпеку / Фото Pexels

Ще одна причина, чому ви можете бути дуже охочі до булочок, – нестача вітамінів, а саме тілу бракує груп В1 та В2. Виключити цю причину допоможе ваш терапевт або ж ендокринолог.

Якщо турбує тяга до цукерок, це може свідчити про те, що в організмі знизився рівень хрому. Саме він регулює рівень енергії, а компенсувати нестачу можна броколі, картоплею, індичкою і апельсинами.