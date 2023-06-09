Щоб ви могли отримати максимум поживних речовин, 24 канал розповідає усе, що варто знати про кабачки: у чому користь, кому краще не їсти і як обрати.

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Що треба знати про кабачки

Користь

Кабачки є універсальним продуктом, адже їх можна їсти на дієті при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, захворюваннях печінки, гіпертонії чи діабеті. В цьому овочі ви знайдете калій, який необхідний для роботи серцевого м'яза.

Користь завдяки поєднанню вітаміну В6 та магнію відчує нервова система. Ще кабачок є чудовим сечогінним засобом, має протиалергічні властивості та очисні (достатньо з'їсти 200 грамів на день). Водночас регулярне вживання сприяє кращій роботі суглобів.



Їжте кабачки / Фото Pexels

Цей зелений овоч потішить низькою калорійністю (усього 24 кілокалорії на 100 грамів), вмістом кобальту та здатністю виводити рідини з організму. Користь відчує репродуктивна система як жінок, так і чоловіків. Дітям і вагітним він теж дозволений.

Шкода

Протипоказань у рази менше, ніж користі. Через сечогінні властивості людям з хворобами нирок краще проконсультуватись перед вживанням кабачка. Овоча варто уникати при діареї, адже клітковина суттєво погіршить ситуацію.

Як обрати

Не треба бути суперекспертом, щоб обрати кабачок. Зверніть увагу на форму (не має бути покрученим), розмір (до 20 сантиметрів у довжину), шкірку (гладенька і трішки блискуча) та плодоніжку (зелена і свіжа). Це опис смачного та не перестиглого.