Ви цього не знали: через цей продукт ваше волосся випадає сильніше

Есперти з догляду за волоссям рекомендують відмовитися від солодощів оскільки вони призводить до ламкості та випадіння волосся.

Збалансоване, багате на білок щоденне меню життєво важливе для здорового росту волосся, а часте вживання оброблених продуктів з високим вмістом цукру і рафінованих вуглеводів може з часом лише погіршити стан вашого волосся.

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Доктор медичних наук та дерматолог Йорама Харта, а також експерт з волосся і косметологиня Ганіма Абдулла розповіли, як випічка та інші солодкі продукти можуть призвести до витончення волосся.

Йорама Харта зазначає, що солодощі не сприяють хорошому здоров’ю загалом, а регулярне його вживання може призвести до випадіння та потоншення волосся.

Вживання надлишкової кількості цукру та рафінованих вуглеводів може по-різному зашкодити відновленню росту волосся. Доведено, що солодка їжа та рафіновані вуглеводи підсилюють запалення, що ще більше посилює випадання волосся,

– зазначив лікар.

Підвищення рівня інсуліну, викликане вживанням надмірної кількості солодкої їжі може пошкодити кровоносні судини, які зменшать кількість кисню та мікроелементів, що потрапляють у волосяні фолікули.

Лікар просить уникати продуктів, які містять консерванти, штучні ароматизатори та харчові барвники. Вони збільшують кількість вільних радикалів у нашій шкірі голови, викликаючи ще більше пошкодження волосяних фолікулів.

Кращі продукти та поживні речовини для зміцнення волосся

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Якщо ви хочете, аби ваше волосся росло сильним та не було ламким, вам треба включити в раціон синтез кератину.

"Мої три варіанти для підвищення синтезу кератину – це яйця, лосось і печінка", – зазначила Ганіма Абдулла.

Ці продукти багаті на біотин і білок. Саме вони збільшують шанси на зміцнення волосся і нігтів. Лікарка також закликає їсти більше продуктів, багатих на білок, таких як йогурт, м'ясо, курка, яловичина, бобові та горіхи.