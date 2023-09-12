Вы этого не знали: из-за этого продукта ваши волосы выпадают сильнее

Эксперты по уходу за волосами рекомендуют отказаться от сладостей, поскольку они приводят к ломкости и выпадению волос.

Сбалансированное, богатое белоком ежедневное меню жизненно важно для здорового роста волос, а частое употребление обработанных продуктов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов может со временем лишь ухудшить состояние ваших волос.

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Доктор медицинских наук и дерматолог Йорама Харта, а также эксперт по волосам и косметологине Ганима Абдулла рассказали, как выпечка и другие сладкие продукты могут привести к утончению волос.

Йорама Харта отмечает, что сладости не способствуют хорошему здоровью в целом, а регулярное его употребление может привести к выпадению и утончению волос.

Употребление избыточного количества сахара и рафинированных углеводов может по-разному повредить восстановлению роста волос. Доказано, что сладкая пища и рафинированные углеводы усиливают воспаление, что еще больше усиливает выпадение волос.

– отметил врач.

Повышение уровня инсулина, вызванное употреблением чрезмерного количества сладкой пищи, может повредить кровеносные сосуды, которые уменьшат количество кислорода и микроэлементов, попадающих в волосяные фолликулы.

Врач просит избегать продуктов, содержащих консерванты, искусственные ароматизаторы и пищевые красители. Они увеличивают количество свободных радикалов в нашей коже головы, вызывая еще большее повреждение волосяных фолликулов.

Лучшие продукты и питательные вещества для укрепления волос

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Если вы хотите, чтобы ваши волосы росли сильными и не были ломкими, вам нужно включить в рацион синтез кератина.

"Мои три варианта для повышения синтеза кератина – это яйца, лосось и печень", – отметила Ганима Абдулла.

Эти продукты богаты биотином и белком. Именно они увеличивают шансы на укрепление волос и ногтей. Врач также призывает есть больше продуктов, богатых белком, таких как йогурт, мясо, курица, говядина, бобовые и орехи.