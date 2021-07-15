Чому вживання солодощів заважає повноцінному сну: дослідження вчених

Для здорового сну людині варто або взагалі перестати їсти солодке, або зменшити його кількість. Який це має вплив на організм, дізнавалася група вчених.

Вуглеводи містяться у всіх живих клітинах і становлять джерело енергії. Загалом їх поділяють на прості, тобто швидкі та складні, тобто повільні.

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Складні вуглеводи

Це крохмаль, глікоген, пектин і целюлоза. Їх багато в коренеплодах, бобових, крупах, зелених і листових овочах. Такі вуглеводи допомагають травленню, нормалізують мікрофлору кишківника і знижують рівень цукру в крові.

Прості вуглеводи

Це глюкоза, сахароза, фруктоза і лактоза. Вони містяться у печиві, фруктах, деяких овочах, картоплі. Такі вуглеводи швидко розщеплюються організмом, піднімаючи рівень цукру в крові.



Печиво / Фото Bigger Bolder Baking

Саме вони порушують фазу глибокого сну. Крім того, вони містяться в солодкій газованій воді, цукерках, тому сприяють набору зайвої ваги.

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Глибокий сон важливий, тому що у цій фазі триває відновлення тканин організму, вироблення гормонів і виведення метаболітів. Якщо він неповноцінний й зранку нема відчуття, що відпочили, то час переглянути свій раціон і їсти менше солодощів.