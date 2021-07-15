Почему употребление сладостей мешает полноценному сну: исследования ученых

Для здорового сна человеку стоит или вообще перестать есть сладкое, или уменьшить его количество. Какое это имеет влияние на организм, узнавала группа ученых.

Углеводы содержатся во всех живых клетках и являются источником энергии. В целом их разделяют на простые, то есть быстрые и сложные, то есть медленные.

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Сложные углеводы

Это крахмал, гликоген, пектин и целлюлоза. Их много в корнеплодах, бобовых, крупах, зеленых и листовых овощах. Такие углеводы помогают пищеварению, нормализует микрофлору кишечника и снижают уровень сахара в крови.

Простые углеводы

Это глюкоза, сахароза, фруктоза и лактоза. Они содержатся в печенье, фруктах, некоторых овощах, картофеле. Такие углеводы быстро расщепляются организмом, поднимая уровень сахара в крови.



Печенье / Фото Bigger Bolder Baking

Именно они нарушают фазу глубокого сна. Кроме того, они содержатся в сладкой газированной воде, конфетах, поэтому способствуют набору лишнего веса.

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Глубокий сон важен, так как в этой фазе продолжается восстановление тканей организма, выработка гормонов и выведение метаболитов. Если он неполноценный и утром нет ощущения, что отдохнули, то время пересмотреть свой рацион и есть меньше сладостей.