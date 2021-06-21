Чому йога корисна для здоров'я: 8 фактів від науковців

Йога бере своє коріння з Індії та існує приблизно 5000 років. Ця практика, яка сьогодні є популярною по всьому світу, була розроблена для зцілення душі і тіла.

Деякі стилі йоги є напруженими та енергійними, інші ж розслабляючі та медитативні. Та незважаючи на рівень досвіду, якщо регулярно займатись йогою, то можна почуватися краще з голови до ніг.

До теми Добрий ранок: вправа, яка допоможе швидко прокинутися

Вона пропонує переваги фізичного та психічного здоров’я для людей різного віку. І якщо ви переживаєте хворобу, одужуєте після операції або живете з хронічним захворюванням, йога може стати невід’ємною частиною вашого лікування та потенційно прискорити зцілення.

У Міжнародний день йоги пропонуємо вам дізнатися про її 8 переваг, які, за словами фахівців Медицини Джонса Хопкінса, допоможуть вашому здоров'ю.

Збільшує силу, покращує рівновагу та гнучкість

Повільні рухи і глибоке дихання збільшують кровотік і розігрівають м’язи, в той час як утримування пози допомагає тілу набудувати сили.



Йога покращує гнучкість і силу / Фото unsplash

Йога полегшує біль у спині

Йога така ж ефективна, як і базове розтягування для полегшення болю та поліпшення рухливості у людей, які мають проблеми зі спиною. Американський коледж лікарів рекомендує йогу як першу лінію лікування хронічних болів у попереку.

Йога може полегшити симптоми артриту

Огляд фахівців Медицини Джонса Хопкінса показав, що легка йога зменшує дискомфорт ніжних та набряклих суглобів у людей з артритом.



Йога полегшує симптоми артриту / Фото unsplash

Йога покращує здоров’я серця

Регулярні заняття йогою здатні зменшити рівень стресу та загального запалення організму, сприяючи оздоровленню серця. Крім того, за допомогою йоги можна усунути деякі фактори, що провокують серцеві захворювання, зокрема, високий кров'яний тиск і зайву вагу.

Йога покращує якість сну

Як показують дослідження, послідовна рутинна йога перед нічним відпочинком допомагає правильно підготувати тіло до сну.

Йога бадьорить та підвищує розумову діяльність

Практика занять йогою може підвищити розумову діяльність та дати приплив фізичної енергії. Людина почуватиметься більш бадьорою, а негативних почуттів буде менше.



Йога бадьорить / Фото unsplash

Йога допомагає управляти стресом

За даними Національного інституту здоров’я США, йога допомагає управляти стресом, підтримує психічне здоров’я, уважність та здорове харчування.

Йога може полегшити самотність

Участь у заняттях йоги може полегшити самотність та створити середовище для групового зцілення і підтримки. Навіть під час індивідуальних занять самотність зменшується, оскільки тренера визнають унікальною людиною, яку слухають та яка бере участь у створенні персоналізованого плану йоги.



Йога може полегшити самотність / Фото unsplash