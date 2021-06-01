Сур'я-намаскара ("привітання Сонця") – один з найвідоміших комплексів хатха-йоги, який є послідовністю зв'язаних між собою асан. Кожна вправа виконується на вдиху або видиху, а кожен цикл закінчується в тому ж положенні, з якого все починалося.

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Якщо говорити простими словами, популярна сур'я-намаскара – це ранкова зарядка серед переваг якої:

ви швидше прокидаєтеся та почуваєте себе бадьорими навіть без чашки кави;

ви якісно опрацьовуєте та витягуєте всі м'язи тіла;

у вас з'являється більше енергії.

Варіантів виконання комплексу безліч. Існують як "класичні" варіанти, так і авторські.

Традиційне виконання

Сур'я-намаскара – Відео з каналу Mind Body Soul

Встаньте у вихідне положення, стопи зведіть разом, вагу розподіліть на дві ноги. Колінні чашечки повинні бути підтягнутими. Нижні ребра відводимо всередину, живіт підтягнутий. Долоні складаємо в "намасте" перед грудьми. Плечі варто розслабити та опустити. Голова повинна тягнутися вгору.

На вдиху підіймаємо 2 руки вгору (якщо немає проблем з попереком, можна виконати м'який прогин).

Видих – опускаємо 2 руки на підлогу (якщо при виконанні нахилу у вас сильно округляється спина, а живіт не лягає на стегна, підігніть ноги в колінах).

Вдих – крокуємо назад правою ногою, дивимося вперед.

Видих – виконуємо планку. Слідкуйте, щоб спина не провисала, а живіт був підтягнутим.

Вдих – залишаємося в планці.

Видих – опускаємо на підлогу коліна, груди й підборіддя. Долоні залишаються близько плечових суглобів.

Вдих – перехід в собаку мордою вгору (виконуємо прогин). Перекочуємося через пальці ніг і робимо упор на підйомах стоп.

Видих – собака мордою вниз. У цьому положенні намагайтеся тримати спину прямою. Якщо спина сильно округляється, підігніть ноги в колінах або відірвіть п'яти від підлоги.

Вдих – крокуємо правою ногою до рук.

Видих – виконуємо нахил. Не перенавантажуйте тіло, щоб уникнути проблем з поперековим відділом хребта.

Вдих – підіймаємо 2 руки вгору (виконуємо м'який приємний прогин, якщо немає проблем з попереком).

Видих – входимо в вихідне положення.

Потім ця ж послідовність виконується з лівої ноги. Виконавши цикл на обидві сторони, ви завершуєте одне коло. Загалом вправу можна виконувати до 12 разів, утім, початківцям радять зосередитися на кількох колах.

Сур'я-намаскара в традиції Аштанга Віньяса йоги

Cур'я-намаскара A – відео з каналу Himalaya Yoga Valley

Початкове положення Самастхіті. Колінні чашечки підтягнуті, руки під кутом приблизно 20 градусів до корпусу, верхівка тягнеться вгору, стопи разом.

Вдих – підіймаємо 2 руки вгору.

Видих – виконуємо нахил. Не забуваємо. що тілу повинно бути комфортно.

Вдих – прогинається і дивимося вперед.

Видих – відступаємо і переходимо в чатурангу Дандасану – нижній упор, лікті дивляться назад.

Вдих – собака мордою вгору – слідкуйте, щоб втримати прогин.

Видих – собака мордою вниз. Спина пряма, стопи на ширині таза, долоні щільно притиснуті до підлоги. І в цьому положенні знаходимося 5 циклів дихання. Намагайтеся дихати рівно, спокійно.

Вдих – легко підстрибуємо до рук, дивимося вперед.

Видих – нахил, шия розслаблена, плечі не затискають шию.

Вдих – підіймаємо руки вгору. Переходимо в вертикальне положення.

На видиху повертаємося у вихідне положення.

Вправу можна використовувати як самостійну ранкову практику, так і для розминки перед іншими фізичними навантаженнями. Регулярне виконання сур'я-намаскари зміцнює тіло, покращує дихання, нормалізує роботу кровоносної, лімфатичної, травної та нервової систем.