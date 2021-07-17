Дієтологиня назвала найгірші варіанти схуднення

Люди, коли худнуть, то починають сидіти на дієтах або голодувати. Це найгірший спосіб схуднути, потрібно просто дотримуватися рекомендацій для здорового зниження ваги.

Про це розповіла американська дієтологиня Адріенна Юдім (Adrienne Youdim). Вона вважає, що суворі дієти і голодування не здатні забезпечити потрібний результат в довгостроковій перспективі.

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Після закінчення дієти всі швидко скинуті кілограми швидко повернуться. На думку лікарки, люди перестали прислухатися до себе і намагаються наздогнати вигадані ідеали. Нереалістичні очікування від дієт змушують людину засуджувати себе за "погані" результати і викликають почуття сорому.

Перша порада – це, прислухатися до себе і почати формувати нові здорові звички. Важливо заповнити холодильник

Коли у вашому холодильнику є корисні продукти, набагато простіше дотримуватися здорового харчування, не думаючи багато про це,

– розповіла Адріенна Юдім.

Здорове харчування – це не готування кілька години страв щодня. Навпаки треба заздалегідь заморозити кілька контейнерів з корисною їжею. Також можна вибирати прості рецепти з невеликою кількістю інгредієнтів.

Не менш важливим пунктом для здорової ваги є якісний сон. Згідно з дослідженням, навіть одна ніч без сну може підвищити рівень греліну – гормону, який виробляє організм, що змушує вас відчувати голод. Тому лікарка радить дорослій людині спати 7 годин на день.

І найважливіше – це бути добрішими до себе, мислити позитивно і не намагатися повністю виключити улюблені продукти з раціону.