Корисно знати: які добавки можна вживати взимку

Короткі дні та довгі ночі часто викликають у нас втому, безсоння або ж надмірну сонливість. Також ми можемо відчувати біль в кістках, слабкість м’язів. Найчастіше в зимову пору порушується наша вага. У цей період корисно вживати певні добавки, які покращать наш загальний стан і самопочуття.

Які саме добавки потрібні людині в холодну пору року розповіла лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська.

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За її словами, здоровий раціон, фізична активність та повноцінний сон допомагають підтримувати здоров’я. Втім не всі з нас снідають хорошими продуктами, а ще не у всіх однаково засвоюється їжа, тому підтримувати в нормі свій організм можна завдяки добавкам.

Вітамін D

Він є важливим для імунної системи, підтримує здоров’я кісток, зменшує ризик депресії.

Омега-3 жири

Вони містять протизапальні властивості, зменшують рівень «гормону стресу» та кортизолу. Якщо організмові не вистачає омега-3 жирних кислот, тоді можете помічати за собою погіршення пам’яті чи депресивний стан.

Магній

Він допомагає м’язам якісно працювати та підтримує стабільний артеріальний тиск. При дефіциті магнію в нирках утворюються камені.



Добавки можуть покращити ваш загальний стан здоров'я / Фото Pexels

Вітамін В6

Це найкорисніший вітамін з усієї групи вітамінів В. Людині він необхідний для правильної роботи мозку. Вітамін В6 навіть може покращити настрій та зменшити тривогу.

Цинк

Важливий для імунної системи, його дефіцит підвищує ризик інфекцій. Цинк необхідний для відновлення клітин та вироблення гормону інсуліну.

Вітамін С

Багато вітаміну є в настої шипшини, калини, свіжій та квашеній капусті та мороженій смородині. Приймайте вітамін С зранку та ввечері, бо він водорозчинний та не затримується довго в організмові. Вітамін С покращує стан бронхів та легенів та підвищує витривалість.

Та окрім добавок дієтологиня Оксана Скиталінська радить залучати у своє фізичну активність (ходьба, легкий біг, танці). Також важливо звертати увагу на сон. Для того, щоб добре виспатися випийте пів склянки настою ромашки перед сном та провітріть кімнату.