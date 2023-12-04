Полезно знать: какие добавки можно употреблять зимой

Короткие дни и долгие ночи часто вызывают у нас усталость, бессонницу или чрезмерную сонливость. Также мы можем ощущать боли в костях, слабость мышц. Чаще всего в зимнюю пору нарушается наш вес. В этот период полезно употреблять определенные добавки, которые улучшат наше общее состояние и самочувствие.

Какие именно добавки нужны человеку в холодное время года, рассказала врач-диетолог Оксана Скитылинская.

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По ее словам, здоровый рацион, физическая активность и полноценный сон помогают поддерживать здоровье. Впрочем, не все из нас завтракают хорошими продуктами, а еще не у всех одинаково усваивается пища, поэтому поддерживать в норме свой организм можно благодаря добавкам.

Витамин D

Он важен для иммунной системы, поддерживает здоровье костей, уменьшает риск депрессии.

Омега-3 жиры

Они содержат противовоспалительные свойства, уменьшают уровень "гормона стресса" и кортизола. Если организму не хватает омега-3 жирных кислот, то можете замечать за собой ухудшение памяти или депрессивное состояние.

Магний

Он помогает мышцам качественно работать и поддерживает стабильное давление. При дефиците магния в почках образуются камни.



Добавки могут улучшить ваше общее состояние здоровья / Фото Pexels

Витамин В6

Это самый полезный витамин из всей группы витаминов В. Человеку он необходим для правильной работы мозга. Витамин В6 может даже улучшить настроение и уменьшить тревогу.

Цинк

Важен для иммунной системы, его дефицит повышает риск инфекции. Цинк необходим для восстановления клеток и выработки гормона инсулина.

Витамин С

Много витамина есть в настое шиповника, калины, свежей и квашеной капусте и мороженой смородине. Принимайте витамин С утром и вечером, потому что он водорастворим и долго не задерживается в организме. Витамин С улучшает состояние бронхов и легких и увеличивает выносливость.

Но кроме добавок, диетолог Оксана Скиталинская советует привлекать в свою физическую активность (ходьба, легкий бег, танцы). Также важно обращать внимание на сон. Для того чтобы хорошо выспаться, выпейте пол стакана настоя ромашки перед сном и проветрите комнату.