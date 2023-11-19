Що робити, якщо одяг електризується: прості лайфхаки, які вам треба знати

Одяг, який електризується, може викликати в нас не зовсім приємні відчуття. Одяг прилипає до тіла та навіть стріляє іскрами, тож важливо вдатися до кількох методів, щоб цього уникнути.

Електризація тканин доставляє нам дискомфорт найчастіше саме в холодну пору року. Ефективно і легко розв’язати цю проблему можна завдяки перевіреним способам, які позбавлять вас від статики тканини.

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Про те, як прибрати електризацію одягу розповіла Мері Марлоу Леверетт, яка має більш ніж сорокарічний досвід роботи і більше 20 років пише і консультує, ділячись своїми знаннями про ефективне ведення домашнього господарства та методи видалення плям.

Спрей від електризації тканини

Спеціальний спрей зменшує статичну електрику, нейтралізує електричні заряди збільшуючи гігроспокічність речовин, що притягують вологу.

Створіть вологість

Одяг найчастіше електризується через сухість, тому протріть ділянки, що прилипли вологою ганчіркою чи паперовим рушником. Більша вологість забезпечить меншу електризацію або й взагалі її відсутність.

Використайте метал

Метал допомагає розрядити електрику, відповідно знімаючи статику. Проведіть дротяною вішалкою чи шматком алюмінієвої фольги в місця електризації.



Електризацію одягу можна уникнути / Фото Pexels

Зволожте шкіру

В осінню пору наша шкіра є сухою, тож спробуйте частіше користуватися лосьйонами та кремами для тіла. Таким чином ви збільшите вологість та зможете запобігти прилипанню тканини до шкіри.

Поради щодо запобігання електризації одягу

Збільшіть вологість в будинку

Електризація одягу зменшиться, якщо повітря в кімнаті буде вологим. Спробуйте встановити в кімнаті зволожувач повітря, який усуне накопичення статичної електрики.

Збільшіть вологість одягу

Відмовтеся від сушіння одягу в машинці. Натомість вбрання краще розвісити вологим на мотузку та дати йому висохнути природним чином.



Спробуйте висушити одяг на мотузці / Фото Pexels

Розділяйте натуральні тканини від синтетики

Перед сушінням одягу попраний одяг з натуральних тканин відокремте від одягу з синтетичними волокнами. Відтак статичного прилипання буде менше. Саме синтетика може електризувати одяг, тому її найкраще висушувати на повітрі.