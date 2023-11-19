Что делать, если одежда электризуется: простые лайфхаки, которые вам нужно знать

Электризуемая одежда может вызвать у нас не совсем приятные ощущения. Одежда прилипает к телу и даже стреляет искрами, поэтому важно прибегнуть к нескольким методам, чтобы этого избежать.

Электризация тканей доставляет нам дискомфорт чаще всего именно в холодное время года. Эффективно и легко решить эту проблему можно благодаря проверенным способам, которые избавят вас от статики ткани.

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О том, как убрать электризацию одежды рассказала Мэри Марлоу Леверетт, которая имеет более чем сорокалетний опыт работы и более 20 лет пишет и консультирует, делясь своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства и методах удаления пятен.

Спрей от электризации ткани

Специальный спрей уменьшает статическое электричество, нейтрализует электрические заряды.

Создайте влажность

Одежда чаще всего электризуется из-за сухости, поэтому протрите участки, прилипшие к телу влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Большая влажность обеспечит меньшую электризацию или вообще ее отсутствие.

Используйте металл

Металл помогает разрядить электричество, соответственно снимая статику. Проведите проволочной вешалкой или куском алюминиевой фольги в места электризации.



Электризацию одежды можно избежать / Фото Pexels

Увлажните кожу

В осеннее время наша кожа сухая, поэтому попробуйте чаще пользоваться лосьонами и кремами для тела. Таким образом вы увеличите влажность и сможете предотвратить прилипание ткани к коже.

Советы по предотвращению электризации одежды

Увеличьте влажность в доме

Электризация одежды уменьшится, если воздух в комнате будет влажным. Попытайтесь установить в комнате увлажнитель воздуха, который устранит накопление статического электричества.

Увеличьте влажность одежды

Откажитесь от сушки одежды в машинке. Наряды же лучше развесить влажными на веревке и дать высохнуть естественным образом.



Попытайтесь высушить одежду на веревке / Фото Pexels

Разделяйте натуральные ткани от синтетики

Перед сушкой одежды постиранную одежду из натуральных тканей отделите от одежды с синтетическими волокнами. Следовательно, статического прилипания будет меньше. Именно синтетика может электризовать одежду, поэтому лучше всего ее высушивать на воздухе.