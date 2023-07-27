Смачно, але шкідливо: чому не можна зловживати фініками

Надмірне вживання фініків може становити серйозну загрозу для здоров’я. Для забезпечення добової потреби людини в сірці, міді та магнії, достатньо вживати 10 фініків вдень. Від більшої кількості варто відмовитися, щоб не нашкодити собі.

Сушені плоди фініків, які найчастіше вживають в Україні, мають багато корисних речовин, але поміж цим вони також можуть шкодити організмові.

До слова Солодкі і корисні: вже починайте їсти фініки

Проблеми зі шлунком

Самі по собі фініки не викликають проблем зі шлунком, але все частіше до них додають сульфіти. Це хімічні сполуки, що додаються до сухофруктів, щоб зберегти їх і знищити шкідливі бактерії. Люди, чутливі до сульфітів, можуть страждати від болю в животі, газів, здуття живота та діареї.

Висипка

Фініки можуть викликати шкірні висипання. Винуватцями тут знову ж таки можуть бути сульфіти.

Приступ астми

Фініки можуть викликати алергію, а алергія відповідно – астму. 80% людей з астмою мають алергію на речовини, що переносяться повітрям, такі як пліснява, а вона дуже часто зустрічається у фініках.



Надмірне вживання фініків може принести шкоду / Фото з Medical News Today

Збільшення ваги

Хоча фініки багаті на клітковину, вони також містять відносно багато калорій та енергії і можуть сприяти набору ваги.

Гіперкаліємія

Гіперкаліємія – це стан, при якому рівень калію в крові стає надмірно високим. Фініки є багатим джерелом калію, і вживання дуже великої кількості фініків може призвести до цього захворювання. Якщо ви маєте високий рівень калію, уникайте фініків і не їжте їх надто багато.

Проблеми з травленням

Фініки часто покривають воском, щоб покращити їхній зовнішній вигляд і надати блискучого вигляду. Блиск фініків походить від нафтового воску або хімічного аерозолю, обидва з яких можуть призвести до серйозних проблем із травленням, таким як біль у животі, блювотою, діареєю та нудотою.

Шкідливий для дітей

Відпочинок влітку – це можливість перезапустити свій організм та оздоровитись. І щоб ніякі запальні процеси не порушили плани, варто мати під рукою таблеткиПрепарат може допомогти впоратись запальними процесами в організмі та вплинути на причину болю, а не лише замаскувати його.

Фініки важко жувати дітям, а оскільки їхній кишечник розвивається, вони не можуть легко перетравлюватися. Це може призвести до ускладнень.