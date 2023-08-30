Робіть ці вправи кожного дня, щоб покращити пам’ять

Ви будете здивовані, але всього 10 хвилин фізичної активності допоможуть покращити вашу пам’ять.

Всі ми знаємо, що фізичні вправи позитивно впливають на наше здоров’я, а нові дослідження виявили ще й вплив на здоров’я мозку. Виявляється, будь-яка фізична активність здатна покращити пам’ять та сконцентрувати нашу увагу, а відтак – ми будемо більш продуктивними впродовж дня.

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У дослідженні, опублікованому в Журналі епідеміології та громадської охорони здоров'я, було виявлено, що навіть помірні вправи здатні підвищити когнітивні функції людини.

Люди, які виконували хоч якісь тренування, мали кращу пам’ять, а фізична активність чудово впливала на виконавці процеси – такі як планування та організація. А от люди, які проводили сидячий спосіб життя або мало рухалися, мали зниження когнітивних функцій на 1-2%.



Фізична активність покращує пам'ять / Фото з Rubryka.com

Вправи активують скелетні м'язи, які виділяють гормони, що взаємодіють із мозком і впливають на здоров'я та функціонування нейронів – клітин, які діють як передавачі інформації. Це може сприяти зростанню та регенерації клітин мозку, які сприяють кращій пам'яті.

Дорослим рекомендовано приділяти на тиждень 150 хвилин (2,5 години) на вправи помірної інтенсивності.

Найкращі вправи для покращення пам’яті

Танець;

Присідання;

Ходьба;

Підіймання сходами (уникайте ліфтів);

Вигулювання собаки (дослідження показало, що власники собак гуляють в середньому на 22 хвилини більше щодня, ніж люди, які не мають собак).

Ви також можете бігати, плавати чи їздити на велосипеді. Якщо у вас "сидяча" робота, то приділіть 6-10 хвилин фізичним вправам, адже вони мають велике значення для вашого здоров’я.