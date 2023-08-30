Делайте эти упражнения каждый день, чтобы улучшить память

Вы будете удивлены, но всего 10 минут физической активности помогут улучшить вашу память.

Все мы знаем, что физические упражнения оказывают положительное влияние на наше здоровье, а новые исследования выявили еще и влияние на здоровье мозга. Оказывается, любая физическая активность способна улучшить память и сконцентрировать наше внимание, поэтому мы будем более продуктивными в течение дня.

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В исследовании, опубликованном в Журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения, было обнаружено, что даже умеренные упражнения способны повысить когнитивные функции человека

Люди, которые выполняли хоть какие тренировки, имели лучшую память, а физическая активность прекрасно влияла на исполнители процессы – такие как планирование и организация. А вот люди, проводившие сидячий образ жизни или мало двигавшиеся, имели снижение когнитивных функций на 1-2%.



Физическая активность улучшает память / Фото с Rubryka.com

Упражнения активируют скелетные мышцы, выделяющие гормоны, взаимодействующие с мозгом и влияющие на здоровье и функционирование нейронов – клеток, действующих в качестве передатчиков информации. Это может способствовать росту и регенерации клеток мозга, способствующих лучшей памяти.

Взрослым рекомендуется уделять в неделю 150 минут (2,5 часа) на упражнения умеренной интенсивности.

Лучшие упражнения для улучшения памяти

Дешеветь;

Приседания;

Ходьба;

Подъем лестницей (избегайте лифтов);

Выгул собаки ( исследование показало, что владельцы собак гуляют в среднем на 22 минуты больше ежедневно, чем люди, не имеющие собак).

Вы также можете бегать, плавать или ездить на велосипеде. Если у вас "сидячая" работа, то уделите 6-10 минут физическим упражнениям, ведь они имеют большое значение для вашего здоровья.