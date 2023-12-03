Які фрукти їсти взимку: список від дієтологині

Взимку кожній людині важливо їсти фрукти, щоб запастися вітамінами. Дієтолог-консультантантка та нутриціологиня Лора Філіппова розповіла, що саме нам варто вживати в зимову пору.

За словами дієтологині, всі зимові фрукти багаті на вітамін С, тому їх важливо вживати в сезон вірусів та застуд. Лора Філіппова розповіла про кілька фруктів, які ви можете придбати цього сезону в будь-якому супермаркеті.

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Ананас багатий на бромелайн, який прискорює обмін речовин, покращує засвоєння білка та розщеплює жири. Ананас також може розчиняти тромби, нормалізуючи артеріальний тиск.

Такі цитрусові, як мандарини та грейпфрут багаті калієм, який добре впливає на роботу серця та виводить зайву воду. Найбільше вітаміну С міститься в мандаринах сорту Климентина.

Якщо висушити шкірку мандарина, то з неї можна заварити чай, який має сильну протизапальну дію. У грейпфруті міститься антиоксидант нарингенін, який підвищує чутливість організму до інсуліну та допомагає підтримувати цукор та вагу в нормі.

Зерна граната містять багато жирів, з яких найбільше омега 3, а також унікальна пуникова кислота – потужний антиоксидант. Поверхнева оболонка складається з лігніну (корисний для здоров'я кишечківника),

– зазначила дієтологиня.

Втім Лора Філіппова не радить занадто сильно захоплюватися гранатовим соком, адже негемове залізо погано засвоюється. Вживаючи в надлишку цей сік, ви лише ризикуєте отримати занадто багато цукру, який легко засвоюється.

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