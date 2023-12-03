Какие фрукты есть зимой: список от диетолога

Зимой каждому человеку важно есть фрукты, чтобы запастись витаминами. Диетолог-консультант и нутрициолог Лора Филиппова рассказала, что именно нам следует употреблять в зимнюю пору.

По словам диетологини, все зимние фрукты богаты витамином С, поэтому их важно употреблять в сезон вирусов и простуд. Лора Филиппова рассказала о нескольких фруктах, которые вы можете приобрести в этом сезоне в любом супермаркете.

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Ананас богат бромелайном, который ускоряет обмен веществ, улучшает усвоение белка и расщепляет жиры. Ананас также может растворять тромбы, нормализуя артериальное давление.

Такие цитрусовые, как мандарины и грейпфрут, богаты калием, который хорошо влияет на работу сердца и выводит лишнюю воду. Больше всего витамина С содержится в мандаринах сорта Климентина.

Если высушить кожуру мандарина, то из нее можно заварить чай, обладающий сильным противовоспалительным действием. В грейпфруте содержится антиоксидант нарингенин, повышающий чувствительность организма к инсулину и помогающий поддерживать сахар и вес в норме.

Зерна граната содержат много жиров, из которых больше всего омега 3, а также уникальная пуниковая кислота – мощный антиоксидант. Поверхностная оболочка состоит из лигнина (полезный для здоровья кишечника),

– отметила диетолог.

Впрочем, Лора Филиппова не советует слишком сильно увлекаться гранатовым соком, ведь негемовое железо плохо усваивается. Употребляя в избытке этот сок, вы только рискуете получить слишком много и легко усваиваемого сахара.

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