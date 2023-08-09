Можете про це не знати: 6 гінекологічних захворювань, які можуть протікати без болю

Гінеколог – головний лікар жінки. Навіть якщо вас нічого не турбує, лікаря треба відвідувати не рідше, ніж один раз на рік. Це важливо робити, аби перевірити організм та переконатися, що у вас немає ніяких захворювань.

Не всі захворювання дають нам тривожний дзвіночок у вигляді болю та дискомфорту. Гінекологічні захворювання доволі підступні, тож можуть протікати без жодних симптомів.

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Гінекологиня та лікарка УЗД Інна Ейсмонт розповіла, чому жінкам варто регулярно себе обстежувати.

Гінекологічні захворювання, які протікають без болю можуть бути викликані інфекціями чи вірусами, запальними процесами або збоями в ендокринній системі.

А часом буває, що начебто нешкідливі патології призводять до гормональних проблем, фатальних для репродуктивної системи запалень і навіть онкологічних процесів. Ось які бувають захворювання, які й можуть не проявити себе.

Поліпи ендометрію

Поліп ендометрію – це доброякісне розростання слизової порожнини матки, що має свою судинну ніжку, яка залишається і продовжує рости після менструації. Ця патологія є частою для жінок будь-якого віку, втім найчастіше її діагностують у віці 40-60 років. Дуже рідко поліпи ендометрію перероджуються в онкологічний процес.

Запідозрити поліп можна при порушенні менструального циклу та кров’янистих виділень, які йдуть незалежно від місячних. Основною причиною поліпа є хронічний запальний процес.

Поліп шийки матки

Поліп шийки матки – це розростання слизової шийки матки. У цьому випадку причиною також може бути хронічний запальний процес. Вказувати на патологію може порушення менструального циклу.



Перевіряйтеся у гінеколога хоча б один раз на рік / Фото з Instagram Ромі Стрейд

Гіперплазія ендометрію

Гіперплазія ендометрію – це потовщення слизової матки. Найчастіше проявляється у жінок зрілого віку перед монопаузою. Втім у молодому віці вона теж зустрічається часто. Головна причина – гормональний збій. Виявити можуть також через порушення менструального циклу.

Ендометріоз шийки матки

Ендометріоз шийки матки – це доброякісне хронічне розростання клітин ендометрію (слизової матки) за межами порожнини матки. У цьому випадку вогнище локалізується на шийці. Основні причини - травматизація шийки матки внаслідок аборту, хірургічних маніпуляцій на шийці матки, порушення гормональної та метаболічної рівноваги, хронічного стресу.

Протікає патологія без болю, але виявити її можна завдяки виділенням, що можуться до та після менструації.

Дисплазія шийки матки

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Дисплазія шийки матки – це перетворення клітин слизової шийки матки під впливом ВПЛ (вірусу папіломи людини) з нормальних на диспластичні, такі які втрачають здатність до нормального ділення, виконання своїх функцій та відмирання.

Дисплазія може бути у легкій формі, помірній, важкій чи ніяк себе не проявляти. Процес перетворення слизової може займати від одного до десятків років.

Фіброміома матки

Фіброміома матки – це доброякісний процес розмноження мʼязових клітин сполучної тканини матки, які формуються у вузли. Невеликі вузли, які локалізовані в товщі матки поводять себе безсиптомно. Дуже рідко перетворються в онкологічний процес.