Парфуми, попри їх неймовірний запах, часто мають тенденцію розвіюватися ще до середини дня. Якщо ви стикалися з цією проблемою, гарна новина: це легко виправити.

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Як правильно користуватися парфумами

Перше правило, яке ви маєте запам'ятати: наносьте парфуми безпосередньо на шкіру. Якщо ви пшикатимете духи на одяг, вони не будуть пахнути так довго та інтенсивно.

Парфуми створені для взаємодії з хімічними речовинами вашого тіла та його теплом,

– поділився парфумер Ікшель Лі.

Також те, як довго запах протримається на шкірі, залежить від її стану. Якщо вона надто суха, аромат вивітриться швидше, тож перед нанесенням спробуйте зволожити її за допомогою крему. Саме через цей ефект влітку парфуми пахнуть набагато сильніше.



Шкіру перед нанесенням парфуму треба зволожити / Фото Pexels​

Не намагайтеся використовувати спосіб "туману", коли ви розбризкуєте парфум у повітря й очікуєте, що він осяде на вашій шкірі. Таким чином речовина потрапляє на підлогу, стіни та меблі й може залишити на них плями.

Уникайте розбризкувати парфум й на волосся, особливо якщо він має спиртову основу – це може висушити волосся та зіпсувати його. У нанесенні аромату зосередьтеся на точках пульсу – це найтепліші частини вашого тіла, і це тепло допоможе випромінювати аромат.

Спробуйте пшикнути засобом на шию та зап'ястя. Окрім того, ви можете спробувати використовувати парфум на колінах та ліктьових складках, за вухом та на животі.

Та найпоширеніша помилка, якої припускається чимало людей – це тертя зап'ясть одне об одне після нанесення аромату.

Ми радимо ніколи цього не робити. Замість цього дайте аромату висохнути природним шляхом. Так ви не розчавите верхні ноти, а навпаки, ви дозволите шарам аромату належним чином зіграти свою роль,

– пояснив парфумер Жерар Камме.

І, зрештою, остання порада – не перестарайтеся. Зі справжнім парфумом вам буде достатньо всього двох крапель, а зайве нашарування запахів може тільки зіпсувати справу.