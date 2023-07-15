Ви будете здивовані: 5 видів чаю, які полегшують головний біль

Головний біль часто може зіпсувати ваш настрій. Він з’являється зненацька та може турбувати цілий день. Якщо ви не хочете пити таблетку, то можете спробувати випити чай.

Причин головного болю є багато: перевтома, невисипання, голод чи стресові ситуації. За допомогою цілющого чаю ви можете привести своє здоров’я в норму.

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Втім тут важливо випити не лише чай, але й вдатися до медитації. Цей ритуал зможе допомогти вам розслабитися, а для чайної церемонії оберіть один із 5 видів чаю.

Ромашковий чай

Цей чай відомий своїми лікувальними власивостями. Він чудово знімає стрес, і таким чином ромашка впливає на фактори головного болю.

Згідно з дослідженнями, ромашка бореться зі зменшенням побічних ефектів мігрені, такими як нудота, біль, а також непереносимість світла та звуку.

М’ятний чай

Чай з м’яти допоможе полегшити головний біль, адже вона має заспокійливі властивості. М’ятний чай допомагає зняти напругу, покращити кровообіг та травлення.

Олія перцевої м’яти чудово бадьорить, а це зменшує м’язову напругу, відкриває носові проходи та заспокоює дискомфорт у носових пазухах і ефективно усуває біль.



Лавандовий час позбавить вас від головного болю / Фото з Pexels

Імбирний чай

Імбир має протизапальні властивості, тож може допомогти знизити запальні процеси, які можуть викликати головний біль. Він також містить антиоксиданти, які заспокоять вас від стресу, допоможе усунути токсини та вільні радикали, які також можуть сприяти болю.

Лавандовий чай

Такий чай також чудово допомагає справлятися з головним болем. Аромат лаванди може мати седативний ефект і допомагає зняти стрес та тривогу.

Лавандовий чай може сприяти заспокоєнню нервової системи. Він знизить напругу і полегшить головний біль. Для приготування чаю вам знадобиться 30 грамів подрібнених квіток лаванди на літр води.



Лавандовий час позбавить вас від головного болю / Фото з Pexels

Чай з куркуми

У куркумі активним інгредієнтом є куркумін. Доведено, що він має нейропротекторну дію та може допомогти пом’якшити біль при мігрені та головному болю. Додавайте до чаю чайну ложку куркуми, якщо хочете позбавитись головного болю.