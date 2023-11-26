Їжте цей хліб, якщо у вас є проблеми з травленням

Якщо ви маєте проблеми з травленням то дієтологи радять вам вживати певний вид хліба, від якого ви не будете відчувати жодного дискомфорту.

Їжа має вплив на здоров’я кишківника, тому якщо ви боретеся з газоутворенням, здуттям живота чи іншими проблемами правлення, то маєте знати, що на багатьох людей погано впливають деякі види хліба.

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Більшість з них містять велику кількість фруктанів, клітковини та глютену, тож можуть сприяти погіршенню травлення та здоров’ю кишківника. Та є один вид хліба, який зменшить здуття живота – і це хліб на заквасці.



Хліб на заквасці чудово впливає на травлення / Фото Малушина кухня

Дипломована дієтологиня Кетрін Джервасіо розповіла про деякі переваги цього хліба.

Хліб на заквасці піддається процесу ферментації, під час якого натуральні дріжджі та бактерії розщеплюють частину вуглеводів. Цей процес полегшує перетравлення хліба та знижує ймовірність здуття живота та інших проблем із травленням,

– зазначила дієтологиня.

А ще такий хліб містить низький рівень вуглеводів, що ферментуються. Більшість видів хлібів, що виготовлені з пшениці доволі погано впливають на травлення.

Більшість експертів з галузі охорони здоров’я зазначають, що хліб на заквасці найлегше перетравлюється для більшості людей.