Ешьте этот хлеб, если у вас есть проблемы с пищеварением
Источник:She Finds
Если у вас проблемы с пищеварением, то диетологи советуют вам употреблять определенный вид хлеба, от которого вы не будете испытывать никакого дискомфорта.
Еда оказывает влияние на здоровье кишечника, поэтому если вы боретесь с газообразованием, вздутием живота или другими проблемами правления, то должны знать, что на многих людей плохо влияют некоторые виды хлеба.
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Большинство из них содержат большое количество фруктанов, клетчатки и глютена, поэтому могут способствовать ухудшению пищеварения и здоровью кишечника. Но есть один вид хлеба, который снизит вздутие живота – и это хлеб на закваске.
Хлеб на закваске прекрасно влияет на пищеварение / Фото Малушина кухня
Дипломированная диетологиня Кэтрин Джервасио рассказала о некоторых преимуществах этого хлеба.
Хлеб на закваске подвергается процессу ферментации, во время которого натуральные дрожжи и бактерии расщепляют часть углеводов. Этот процесс облегчает переваривание хлеба и снижает вероятность вздутия живота и других проблем с пищеварением.
– отметила диетологиня.
А еще такой хлеб содержит низкий уровень ферментируемых углеводов. Большинство видов хлебов, изготовленных из пшеницы, довольно плохо влияют на пищеварение.
Большинство экспертов в области здравоохранения отмечают, что хлеб на закваске легче всего переваривается для большинства людей.