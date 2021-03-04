Хронічний гастрит: профілактика весняного загострення

На хронічний гастрит (ХГ) страждає понад 40 – 50% дорослого населення земної кулі. Внаслідок запального процесу, спровокованого цим захворюванням, порушується перетравлювання і засвоєння їжі.
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Спровокувати загострення хронічного гастриту можуть:
- незбалансоване харчування (в раціоні стає менше свіжих фруктів і овочів, перевага надається м'ясу, кашам, солінням);
- надмірне вживання алкоголю, гострих чи жирних страв;
- часті стреси;
- тривалий прийом медикаментів, тощо.
Цікавий факт
Кава – один з головних подразників слизової оболонки шлунка / Фото Picjumbo
. В людей, що живуть в стані хронічного стресу, шансів отримати гастрит набагато більше, ніж у тих, хто ставиться до будь-якої проблеми по-філософськи. А все тому, що
під час стресу в кров викидається велика кількість адреналіну
– гормону, що провокує звуження судин. Таким чином відбувається порушення місцевого обміну речовин,
що поступово призводить до атрофії слизової оболонки шлунку.
Симптоми гастриту
До характерних симптомів хвороби належать:
- ниючий біль в верхній частині живота (частіше після їжі);
- відрижка повітрям, кислим (натще);
- печія;
- відчуття повноти та розпирання в надчеревній ділянці;
- рихлість і кровоточивість ясен;
- потовщення та почервоніння язика;
- згладженість сосочків, відбитки зубів і тріщини на язиці;
- запалення слизової оболонки ротової порожнини.
Хронічний гастрит – стан доволі неприємний, тому залишати його без уваги не варто. Бажано дотримуватись певного режиму дня та раціону, періодично проходити курс медикаментозної терапії.
Профілактика захворювання
Підберіть правильний комплекс препаратів / Фото Designerspics
Ряд рекомендацій, які можуть допомогти уникнути загострень хвороби та, певною мірою, відновити порушені функції слизової:
- частота харчування повинна становити 4 – 6 прийомів їжі на день. Їсти варто невеликими порціями;
- бажано виключити зі свого раціону основні подразники слизової шлунка: міцні спиртні напої, каву і газовану воду;
- не захоплюватися гострими приправами, соліннями, маринадами, занадто гарячою та холодною їжею;
- відмовитися від чіпсів, фаст-фуду, супів швидкого приготування;
- уникати продуктів, багатих грубою клітковиною (сира капуста, яблука, морква);
- позбутися звички курити, особливо натщесерце. Нікотин та інші складові тютюнового диму пошкоджують слизову та уповільнюють процеси її регенерації;
- перестати безконтрольно приймати ліки. Навіть таблетка аспірину може завдати шкоди шлункові;
- ретельніше пережовувати їжу;
- забути про дієти, особливо суворі та незбалансовані, адже будь-які експерименти з харчуванням можуть призвести до дефіциту білка, вітамінів і мікроелементів, без яких неможлива нормальна регенерація слизових оболонок шлунка;
- двічі на рік (навесні та восени) проходити курс лікування мінеральними водами, бажано на бальнеологічних курортах;
- проконсультуватися з лікарем та підібрати комплекс препаратів, що поліпшують загальний стан та зменшують запальний процес.
Комплекс засобів на натуральній основі
Спаскупрель знімає спазм кишечника / Фото Heel
При больових відчуттях можливе застосування натуропатичного препарату Спаскупрель. Він може допомогти зняти спазм кишківника, таким чином значно полегшити загальне самопочуття.
Гастрикумель застосовується для лікування гострого та хронічного гастритів / Фото Heel
Якщо гастрит супроводжує Вас впродовж тривалого часу, зверніть увагу на препарат Гастрикумель. Його застосування рекомендовано в комплексному лікуванні гострого та хронічного гастриту, печії, метеоризму.
Лікарські засоби на натуральній основі / Фото Heel
Певні порушення в роботі шлунково-кишкового тракту можуть провокувати доволі неприємні симптоми:
- швидку втомлюваність,
- головний біль,
- безсоння,
- діарею,
- здуття живота,
- закрепи,
- печію,
- коливання настрою,
- підвищену пітливість,
- біль у м’язах.
Їх наявність може свідчити про інтоксикацію організму. Проконсультуйтеся з лікарем, щодо можливих заходів очистки організму. Можете застосувати комплекс лікарських засобів на натуральній основі: Лімфоміозот, Нукс воміка-Гомакорд, Берберіс-Гомакорд. Препарати, що входять до зазначеного детокс-набору мають безпосередню дію на 3 основні органи, які відповідають за детоксикацію нашого організму.
Лімфоміозот нормалізує лімфатичну систему / Фото Heel
- Дія препарату Лімфоміозот базується на підтримці та нормалізації функції лімфатичної системи – це дає можливість швидко вивести токсини та нормалізувати процеси обміну речовин.
- Препарат Нукс воміка-Гомакорд підтримує функцію кишківника та травної системи в цілому.
- Дія препарату Берберіс-Гомакорд полягає в безпосередній підтримці функцій печінки та нирок.
Комплексне застосування цих препаратів прогнозовано полегшить ваш загальний стан та зменшить інтенсивність неприємних симптомів хронічного гастриту.
Перед застосуванням препаратів необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією.