Хронічний гастрит: профілактика весняного загострення

4 березня 2021 , 11:04
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Джерело:

24 канал

Чимала кількість хронічних захворювань нагадують про себе з приходом весни. Одним із найяскравіших представників цієї категорії є хронічний гастрит. Хвороба вражає слизову оболонку шлунку та призводить до її поступової атрофії.

На хронічний гастрит (ХГ) страждає понад 40 – 50% дорослого населення земної кулі. Внаслідок запального процесу, спровокованого цим захворюванням, порушується перетравлювання і засвоєння їжі.

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Спровокувати загострення хронічного гастриту можуть:

  • незбалансоване харчування (в раціоні стає менше свіжих фруктів і овочів, перевага надається м'ясу, кашам, солінням);
  • надмірне вживання алкоголю, гострих чи жирних страв;
  • часті стреси;
  • тривалий прийом медикаментів, тощо.


Кава – один з головних подразників слизової оболонки шлунка / Фото Picjumbo

Цікавий факт. В людей, що живуть в стані хронічного стресу, шансів отримати гастрит набагато більше, ніж у тих, хто ставиться до будь-якої проблеми по-філософськи. А все тому, що під час стресу в кров викидається велика кількість адреналіну – гормону, що провокує звуження судин. Таким чином відбувається порушення місцевого обміну речовин, що поступово призводить до атрофії слизової оболонки шлунку.

Симптоми гастриту

До характерних симптомів хвороби належать:

  • ниючий біль в верхній частині живота (частіше після їжі);
  • відрижка повітрям, кислим (натще);
  • печія;
  • відчуття повноти та розпирання в надчеревній ділянці;
  • рихлість і кровоточивість ясен;
  • потовщення та почервоніння язика;
  • згладженість сосочків, відбитки зубів і тріщини на язиці;
  • запалення слизової оболонки ротової порожнини.

Хронічний гастрит – стан доволі неприємний, тому залишати його без уваги не варто. Бажано дотримуватись певного режиму дня та раціону, періодично проходити курс медикаментозної терапії.

Профілактика захворювання


Підберіть правильний комплекс препаратів / Фото Designerspics

Ряд рекомендацій, які можуть допомогти уникнути загострень хвороби та, певною мірою, відновити порушені функції слизової:

  • частота харчування повинна становити 4 – 6 прийомів їжі на день. Їсти варто невеликими порціями;
  • бажано виключити зі свого раціону основні подразники слизової шлунка: міцні спиртні напої, каву і газовану воду;
  • не захоплюватися гострими приправами, соліннями, маринадами, занадто гарячою та холодною їжею;
  • відмовитися від чіпсів, фаст-фуду, супів швидкого приготування;
  • уникати продуктів, багатих грубою клітковиною (сира капуста, яблука, морква);
  • позбутися звички курити, особливо натщесерце. Нікотин та інші складові тютюнового диму пошкоджують слизову та уповільнюють процеси її регенерації;
  • перестати безконтрольно приймати ліки. Навіть таблетка аспірину може завдати шкоди шлункові;
  • ретельніше пережовувати їжу;
  • забути про дієти, особливо суворі та незбалансовані, адже будь-які експерименти з харчуванням можуть призвести до дефіциту білка, вітамінів і мікроелементів, без яких неможлива нормальна регенерація слизових оболонок шлунка;
  • двічі на рік (навесні та восени) проходити курс лікування мінеральними водами, бажано на бальнеологічних курортах;
  • проконсультуватися з лікарем та підібрати комплекс препаратів, що поліпшують загальний стан та зменшують запальний процес.

Комплекс засобів на натуральній основі


Спаскупрель знімає спазм кишечника / Фото Heel

При больових відчуттях можливе застосування натуропатичного препарату Спаскупрель. Він може допомогти зняти спазм кишківника, таким чином значно полегшити загальне самопочуття.


Гастрикумель застосовується для лікування гострого та хронічного гастритів / Фото Heel

Якщо гастрит супроводжує Вас впродовж тривалого часу, зверніть увагу на препарат Гастрикумель. Його застосування рекомендовано в комплексному лікуванні гострого та хронічного гастриту, печії, метеоризму.


Лікарські засоби на натуральній основі / Фото Heel

Певні порушення в роботі шлунково-кишкового тракту можуть провокувати доволі неприємні симптоми:

  • швидку втомлюваність,
  • головний біль,
  • безсоння,
  • діарею,
  • здуття живота,
  • закрепи,
  • печію,
  • коливання настрою,
  • підвищену пітливість,
  • біль у м’язах.

Їх наявність може свідчити про інтоксикацію організму. Проконсультуйтеся з лікарем, щодо можливих заходів очистки організму. Можете застосувати комплекс лікарських засобів на натуральній основі: Лімфоміозот, Нукс воміка-Гомакорд, Берберіс-Гомакорд. Препарати, що входять до зазначеного детокс-набору мають безпосередню дію на 3 основні органи, які відповідають за детоксикацію нашого організму.


Лімфоміозот нормалізує лімфатичну систему / Фото Heel

  • Дія препарату Лімфоміозот базується на підтримці та нормалізації функції лімфатичної системи – це дає можливість швидко вивести токсини та нормалізувати процеси обміну речовин.
  • Препарат Нукс воміка-Гомакорд підтримує функцію кишківника та травної системи в цілому.
  • Дія препарату Берберіс-Гомакорд полягає в безпосередній підтримці функцій печінки та нирок.

Комплексне застосування цих препаратів прогнозовано полегшить ваш загальний стан та зменшить інтенсивність неприємних симптомів хронічного гастриту.

Перед застосуванням препаратів необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією.