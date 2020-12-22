Питання захисту шлунка особливо актуальне напередодні свят та в новорічні дні. Переїдання, розмови під час застілля та виснаження, нерідко стають причиною розладів травлення. Щоб допомогти вам уникнути дискомфорту та вберегти ваш шлунок від потенційних небезпек, – розповідаємо про ефективні методи профілактики та лікування.

Шлунково-кишковий тракт (ШКТ) – це система органів, призначена для перетравлення їжі, отримання з неї поживних речовин, їх всмоктування в кров та виведення неперетравлених залишків з організму.

Враховуючи це визначення, можна сказати, що шлунок – один з найважливіших внутрішніх органів і саме від його стану залежить не тільки процес травлення, але й вся робота нашого організму. Тим паче, окрім травлення, він виконує й такі функції:

захист від поширення з ШКТ бактерій і токсичних речовин, що надійшли з їжею (тобто "бар’єрна" функція);

підтримання імунітету;

участь в обміні речовин.

Причини порушень травлення / Фото Gettyimages

Збій в роботі ШКТ, який не пов'язаний з виразковою хворобою або іншими ушкодженнями, називається функціональним. Він може проявитися через інфекції, загибель корисних шлунково-кишкових бактерій ("дисбактеріоз") чи потрапляння в організм алергену. З іншої сторони проблеми в роботі ШКТ часто спровоковані сильним або тривалим стресом. Тож, розповідаючи про шлунок, на думку не дарма приходить думка, що всі наші хвороби походять від нервів.

Причини шлунково-кишкових дисфункцій

Як вже говорилось, стрес і нервове перенапруження – одна з основних причин шлунково-кишкової проблематики.

Наступним в списку основних причин функціональних розладів шлунка і кишківника є дисбіоз, спровокований порушенням співвідношення кількості корисних та умовно корисних бактерій (наприклад, після прийому антибіотиків, від неправильного харчування). Це викликає біль, здуття, проноси / закрепи, тяжкість в животі, розлади шлунку.

Важливо! Дисфункція шлунково-кишкового тракту часто супроводжує менструацію: багато жінок знають, що таке діарея і шлункові болі під час місячних. Це відбувається через гормональні зміни протягом цього періоду.

В здоровому шлунку існує баланс між соляною кислотою і шлунковим слизом. Соляна кислота бере участь у більшості етапів процесу травлення та знищує мікроби, які потрапляють до шлунку. Слиз захищає внутрішні стінки шлунку від шкідливого впливу кислоти. Тому внутрішня оболонка шлунку так і називається – слизова. Якщо кислоти занадто багато, а шлунковий слиз не може впоратися зі захисною функцією – людину починає турбувати печія та інший дискомфорт у верхніх відділах живота.

Також розлад шлунку виникає внаслідок вживання "важкої", жирної або солодкої їжі у великих кількостях. А також може бути пов’язаний зі споживанням алкоголю. Щодо здуття живота – однією з найпоширеніших причиною проблеми є повітря, яке потрапляє в ШКТ й залишається там після:

занадто швидкого споживання їжі,

пиття газованих напоїв,

розмови під час прийому їжі.

Як уникнути розладів ШКТ / Фото Gettyimages

Ознаки дисфункції шлунку

Розлад шлунку – це немедичний термін. Відтак він припускає наявність одного або декількох симптомів порушень травлення.

Основними проявами розладу шлунку є:

біль в животі;

здуття живота;

блювання;

діарея;

загальне нездужання.

Як убезпечити себе

Насамперед слід налагодити режим регулярного харчування, а також зважати на якісні особливості раціону та кількість спожитої їжі. Не переїдати та не виснажувати організм голодуванням. Підтримувати корисну кишкову мікрофлору, за допомогою регулярного вживання кисломолочних продуктів або пре- та пробіотиків. Важливо справлятись зі стресом. Добре допомагає збалансоване харчування і здорова фізична активність – йога, пілатес, біг, піші прогулянки.

На жаль, повністю виключити стрес з повсякденного життя неможливо, але за допомогою психологічного настрою і натуральних препаратів можна контролювати свій емоційний стан та реакції на стрес. Зверніть увагу на Нервохеель. Цей легкий заспокійливий і протитривожний засіб застосовують при стресі, знервованості та для нормалізації сну.

Нервохеель / Фото Heel

Як бути в ситуації, коли не вдалося уникн ути розладу шлунку

В таких випадках варто проконсультуватися з лікарем та звернути увагу на препарати, що активують захисні сили організму та нормалізують порушені функції. Наприклад, Нукс воміка-Гомакорд.

Нукс воміка-Гомакорд / Фото Heel

Завдяки унікальній комбінації речовин рослинного та мінерального походження, цей препарат чинить протизапальну, дезінтоксикаційну, спазмолітичну та жовчогінну дію. Рекомендований для застосування дорослим та дітям від 2 років.

Серед показань:

Функціональні порушення та запалення з боку шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура та печінки

спастичний запор

виразковий коліт та дивертикуліт

гастрит і дуоденіт (гострий та хронічний),

виразка шлунка

дисбіоз кишечнику

метеоризм

Застосування. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

Якщо симптоми зберігаються більш ніж 7 днів або спостерігається погіршення стану, необхідно звернутися за консультацією до лікаря.

Перед застосуванням препаратів необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитися з інструкцією на лікарські засоби.

Будьте здорові!