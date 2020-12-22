Розлади травлення: що провокує дискомфорт та як захистити шлунок
Питання захисту шлунка особливо актуальне напередодні свят та в новорічні дні. Переїдання, розмови під час застілля та виснаження, нерідко стають причиною розладів травлення. Щоб допомогти вам уникнути дискомфорту та вберегти ваш шлунок від потенційних небезпек, – розповідаємо про ефективні методи профілактики та лікування.
Враховуючи це визначення, можна сказати, що шлунок – один з найважливіших внутрішніх органів і саме від його стану залежить не тільки процес травлення, але й вся робота нашого організму. Тим паче, окрім травлення, він виконує й такі функції:
- захист від поширення з ШКТ бактерій і токсичних речовин, що надійшли з їжею (тобто "бар’єрна" функція);
- підтримання імунітету;
- участь в обміні речовин.
Причини порушень травлення / Фото Gettyimages
Збій в роботі ШКТ, який не пов'язаний з виразковою хворобою або іншими ушкодженнями, називається функціональним. Він може проявитися через інфекції, загибель корисних шлунково-кишкових бактерій ("дисбактеріоз") чи потрапляння в організм алергену. З іншої сторони проблеми в роботі ШКТ часто спровоковані сильним або тривалим стресом. Тож, розповідаючи про шлунок, на думку не дарма приходить думка, що всі наші хвороби походять від нервів.
Причини шлунково-кишкових дисфункцій
Як вже говорилось, стрес і нервове перенапруження – одна з основних причин шлунково-кишкової проблематики.
Наступним в списку основних причин функціональних розладів шлунка і кишківника є дисбіоз, спровокований порушенням співвідношення кількості корисних та умовно корисних бактерій (наприклад, після прийому антибіотиків, від неправильного харчування). Це викликає біль, здуття, проноси / закрепи, тяжкість в животі, розлади шлунку.
В здоровому шлунку існує баланс між соляною кислотою і шлунковим слизом. Соляна кислота бере участь у більшості етапів процесу травлення та знищує мікроби, які потрапляють до шлунку. Слиз захищає внутрішні стінки шлунку від шкідливого впливу кислоти. Тому внутрішня оболонка шлунку так і називається – слизова. Якщо кислоти занадто багато, а шлунковий слиз не може впоратися зі захисною функцією – людину починає турбувати печія та інший дискомфорт у верхніх відділах живота.
Також розлад шлунку виникає внаслідок вживання "важкої", жирної або солодкої їжі у великих кількостях. А також може бути пов’язаний зі споживанням алкоголю. Щодо здуття живота – однією з найпоширеніших причиною проблеми є повітря, яке потрапляє в ШКТ й залишається там після:
- занадто швидкого споживання їжі,
- пиття газованих напоїв,
- розмови під час прийому їжі.
Як уникнути розладів ШКТ / Фото Gettyimages
Ознаки дисфункції шлунку
Основними проявами розладу шлунку є:
- біль в животі;
- здуття живота;
- блювання;
- діарея;
- загальне нездужання.
Як убезпечити себе
- Насамперед слід налагодити режим регулярного харчування, а також зважати на якісні особливості раціону та кількість спожитої їжі.
- Не переїдати та не виснажувати організм голодуванням.
- Підтримувати корисну кишкову мікрофлору, за допомогою регулярного вживання кисломолочних продуктів або пре- та пробіотиків.
- Важливо справлятись зі стресом. Добре допомагає збалансоване харчування і здорова фізична активність – йога, пілатес, біг, піші прогулянки.
На жаль, повністю виключити стрес з повсякденного життя неможливо, але за допомогою психологічного настрою і натуральних препаратів можна контролювати свій емоційний стан та реакції на стрес. Зверніть увагу на Нервохеель. Цей легкий заспокійливий і протитривожний засіб застосовують при стресі, знервованості та для нормалізації сну.
Нервохеель / Фото Heel
Як бути в ситуації, коли не вдалося уникнути розладу шлунку
В таких випадках варто проконсультуватися з лікарем та звернути увагу на препарати, що активують захисні сили організму та нормалізують порушені функції. Наприклад, Нукс воміка-Гомакорд.
Нукс воміка-Гомакорд / Фото Heel
Завдяки унікальній комбінації речовин рослинного та мінерального походження, цей препарат чинить протизапальну, дезінтоксикаційну, спазмолітичну та жовчогінну дію. Рекомендований для застосування дорослим та дітям від 2 років.
Серед показань:
- Функціональні порушення та запалення з боку шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура та печінки
- спастичний запор
- виразковий коліт та дивертикуліт
- гастрит і дуоденіт (гострий та хронічний),
- виразка шлунка
- дисбіоз кишечнику
- метеоризм
Застосування. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.
Якщо симптоми зберігаються більш ніж 7 днів або спостерігається погіршення стану, необхідно звернутися за консультацією до лікаря.
Будьте здорові!
Поділитися новиною