Як зрозуміти, що в молодої людини інсульт: головні симптоми

При інсульті треба негайно надати медичну допомогу, тому важливо знати про симптоми, які допоможуть його виявити.

Інсульт також відомий як порушення мозкового кровообігу. Це захворювання, яке виникає при порушенні кровопостачання головного мозку.

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Інсульт може бути викликаний закупоркою або розривом кровоносної судини головного мозку. Коли це відбувається, клітини головного мозку починають помирати через нестачу кисню та поживних речовин.

Найпоширеніші симптоми інсульту у молодих людей

Раптова слабкість або оніміння однієї сторони тіла

Одним із найпоширеніших симптомів інсульту є раптова слабкість або оніміння однієї сторони тіла. Це може включати труднощі з рухом руки або ноги, опущення однієї сторони обличчя або відчуття поколювання або оніміння в одній руці або нозі.

Проблеми з мовленням

Ще одним поширеним симптомом інсульту є труднощі з мовленням чи розумінням мови. Це може включати невиразну мову, сплутаність свідомості, проблеми з пошуком слів та труднощі з розумінням того, що кажуть інші.

Проблеми із зором

Проблеми із зором, такі як нечіткість зору, подвоєння в очах, втрата зору на одне око та чутливість до світла, також можуть бути симптомом інсульту у молодих людей.



Не ігноруйте головні симптоми інсульту / Фото з Pexels

Сильний головний біль

Він виникає раптово і без видимої причини, може бути ознакою інсульту.

Запаморочення та втрата рівноваги

Запаморочення та втрата рівноваги також є можливими симптомами інсульту в молодих людей.

Що робити, якщо ви розпізнали інсульт?

У цей час важливо зберігати спокій та очікувати на медичну допомогу. Забезпечте людині комфорт, поклавши її на бік із трохи піднятою головою на випадок, якщо вона захоче вирвати.

Важливо не пропонувати їжу чи напій, оскільки людина може задихнутися через утруднене ковтання. Розстебніть тугий одяг на шиї, щоб було легше дихати.