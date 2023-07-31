В останні роки інсульт все частіше виникає у молодих людей через різні фактори, такі як малорухливий спосіб життя та нездорове харчування.

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Тому дуже важливо молоді звертати увагу на певні шкідливі звички, щоб негайно звернутися за медичною допомогою та запобігти майбутнім ускладненням.

Протизаплідні таблетки

Нещодавні дослідження показали, що протизаплідні таблетки можуть наражати молодих людей на ризик інсульту.

Протизаплідні таблетки містять гормони, які запобігають вагітності, зупиняючи овуляцію. Ці гормони також можуть призвести до змін згортання крові та збільшити ризик утворення тромбів. Коли тромб утворюється в артерії, що веде до мозку, він може блокувати кровотік і викликати інсульт.

Згідно з дослідженнями, жінки, які приймають протизаплідні засоби, вдвічі частіше страждають від інсульту, ніж жінки, які не приймають таблетки.

Високий кров’яний тиск

Коли артеріальний тиск надто високий, це створює додаткове навантаження на артерії, що згодом може призвести до інсульту.

Високий кров'яний тиск часто спричинений факторами способу життя, такими як надмірна вага, нездорове харчування або недостатнє фізичне навантаження.



Високий тиск призводить до інсульту / Фото з Аптека 24

Куріння

Куріння пошкоджує та звужує кровоносні судини, посилює запалення та підвищує ймовірність згортання крові, що може збільшити ризик інсульту.

Згідно з дослідженнями, у людей, що палять, ймовірність інсульту в два-чотири рази вище, ніж у некурців.

Пасивне куріння також є фактором ризику інсульту. Якщо ви живете з людиною, яка курить, ризик інсульту зростає на 20–30%.

Діабет

Якщо у людини є діабет, то організм не може правильно переробляти цукор, що може призвести до високого рівня цукру в крові. З часом це може призвести до пошкодження кровоносних судин, а потім – до інсульту.

Ожиріння

Людина із зайвою вагою створює додаткове навантаження на серце та судини, змушуючи їх працювати більше, ніж необхідно.

Це може призвести до високого кров'яного тиску, що ушкоджує стінки артерій і збільшує ймовірність закупорки або розриву, що може призвести до інсульту.

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Атеросклероз

Атеросклероз – це захворювання артерій, при якому стінки артерій стають товстими і жорсткими, що обмежує кровотік.

Атеросклероз може призвести до інсульту, якщо він звужує або блокує артерію, яка постачає кров у ваш мозок.

Генетика

Деякі генетичні стани підвищують схильність людини до інсультів. До прикладу, серповидно-клітинна анемія, яка збільшує згортання крові призводить до інсультів, які частіше зустрічаються у молодих людей.

Наркоманія та алкоголізм

Зловживання наркотиками включає вживання заборонених речовин, таких як кокаїн, героїн, метамфетамін та інші. Ці препарати можуть спричинити ушкодження кровоносних судин в організмі, у тому числі судин головного мозку, що може призвести до інсульту.

Вони підвищують рівень артеріального тиску та частоту серцевих скорочень, що створює навантаження на артерії, викликаючи їх звуження або розрив.

Алкоголізм є ще однією важливою причиною інсульту серед молодих людей. Надмірне споживання алкоголю призводить до підвищення рівня артеріального тиску за рахунок зменшення в організмі природних судинорозширювальних засобів, таких як оксид азоту. Це ще більше збільшує ризик інсульту.