Ін'єкція від ожиріння: що відомо про новий препарат для корекції ваги

Джерело:Reminder
Ефективність протидіабетичного препарату семаглутід, виявилася вищою у порівнянні з іншими препаратами, які застосовують для схуднення. Чи означає це, що тепер можна худнути без дієт та спорту?
"Початок ери боротьби з ожирінням", – так прокоментував результати нещодавнього дослідження, опублікованого в New England Journal for Medicine, експерт по корекції ваги Роберт Кушнер. Можливо, саме завдяки цьому препарату людство наблизилося до втілення давньої мрії: їсти все, що хочеться та не страждати від накопичення жирових відкладень.
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За час пандемії проблема зайвої ваги стала особливо актуальною. Через карантин люди менше рухаються і активніше заїдають стрес. Це призводить до збільшення ваги, а ожиріння, як відомо, залишається одним із факторів ризику тяжкого перебігу коронавірусу. Ось таке замкнуте коло. Проте вчені знайшли спосіб вирватися за його межі.
На роль революційних ліків претендує семаглутід. Препарат розроблений ще в 2012 році в Данії. До недавнього часу його застосовували лише для контролю рівня цукру у діабетиків. А нещодавно вчені вирішили перевірити, як він діє на людей з ожирінням, але без діабету.
У клінічних випробуваннях, що тривали понад рік, взяли участь майже 2000 осіб з 16 країн світу. Їх розділили на 2 групи: дві третини щотижня одержували дозу семаглутіда 2,4 міліграма у вигляді підшкірної ін'єкції (діабетикам зазвичай призначають менше – лише 1 міліграм), іншим вводили плацебо.
Дві третини випробуваних в основній групі втратили за час лікування понад 10% ваги, а одна третина - понад 20%. Цей результат в кілька разів перевищує максимальну втрату ваги при прийомі двох найпопулярніших препаратів, які використовуються при ожирінні: фентерміну (7,5%) і метформіну (5 – 6%). І наближається по ефективності до операції по резекції шлунка (25%). Саме ця процедура вважається найшвидшим способом "схуднення", але у неї багато протипоказань, не кажучи вже про можливі ускладнення після хірургічного втручання.
Побічні ефекти, які продемонстрував препарат теж незначні: рідкісні випадки легкої нудоти і діареї. Але у дослідження є один важливий недолік – препарат вивчався на гроші виробника семаглутіда, а значить, результати можуть бути необ'єктивні. Хоча незалежні експерти порахували, що дослідження проведено відповідно до наукових стандартів, потрібен час, щоб зрозуміти усі переваги та недоліки такого способу схуднення.
Він пригнічує вироблення глюкагону – гормону, який підвищує рівень цукру в крові та гальмує процес засвоєння їжі, сповільнюючи метаболізм. Але головна його відмінність – здатність послаблювати апетит. По суті, це синтетичний варіант глюкагоноподобного пептиду-1. Це наш природний гормон, який діє на центри мозку і кишечника, що відповідають за відчуття ситості.
Дослідження 2017 року показали, що семаглутід допомагає на 24% знизити потребу в їжі, особливо жирної і висококалорійної. Можливо, тому він виявиться ефективним для людей з розладами харчової поведінки. Виробник подав заявку на реєстрацію препарату для боротьби з ожирінням у США і в країнах Євросоюзу. Але, щоб оцінити придатність препарату для корекції ваги, важливо з'ясувати, наскільки він корисний при короткочасному прийомі і як довго зберігається його ефект.