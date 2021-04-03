Кардіолог про сало: переваги та недоліки популярного продукту

Навколо сала постійно ведуться дискусії. Одні вважають, що надлишок жиру може спровокувати безліч порушень: від легкого дискомфорту в шлунку до атеросклерозу. Інші переконують, що це ідеальний продукт для зміцнення імунітету.

Насправді істина десь посередині. Сало – високоенергетичний продукт, який в розумних дозах (20 – 30 грамів на день) може покращити стан судин та наситити організм рідкісними вітамінами.

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У салі містяться вітаміни групи B, вітамін D, калій, магній, фосфор, кальцій, залізо, а також незамінна арахідонова кислота (Омега-6), необхідна для росту клітин організму і забезпечення нормальної роботи мозку, печінки, нирок.

Водночас висока калорійність і рівень холестерину роблять сало не дуже корисним продуктом для серця і судин, особливо при регулярному вживанні. А при захворюваннях печінки, жовчного міхура та підшлункової залози, сало здатне викликати ряд загострень.

Чи можна їсти сало при проблемах з серцем

У лікуванні серцево-судинних захворювань збалансоване харчування дійсно здатне творити чудеса. За допомогою дієти, фізичних навантажень і сучасних ліків, можна запобігти атеросклерозу, збільшити тривалість життя та уникнути серцево-судинних ускладнень, які загрожують інфарктами та інсультами.

Дотримуватися принципів правильного харчування необхідно постійно. Невеликі і рідкісні відступи від цих принципів не здатні завдати істотної шкоди організму. Що стосується сала після інфаркту, тут теж працює принцип помірності. Пару шматочків сала не зіпсують здоров'я, якщо в цілому ви щодня дотримуєтеся принципів здорового харчування, займаєтеся фізкультурою та походите огляди в лікаря.

Сало може бути вкрай корисним продуктом для активних людей, зайнятих важкою фізичною працею. Якщо у вас міський стиль життя, робота в офісі і є схильність до серцево-судинних проблем, то сало на вашому столі повинно з'являтися вкрай рідко. Його краще їсти з великою кількістю свіжих овочів, тоді клітковина істотно сповільнить всмоктування поганого холестерину і знизить негативний вплив сала на серце і судини.