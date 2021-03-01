Олії – важлива частина нашого харчування, оскільки вони постачають ліпіди та жирні кислоти, необхідні для нормальної роботи організму. Дефіцит цих речовин провокує проблеми з серцем, судинами, імунітетом та волоссям. Однак відновити баланс за допомогою звичайної соняшникові олії, на жаль, не вийде. Тож пропонуємо ближче познайомитися з корисними аналогами.

Люди, які споживають головні джерела Омега-3 хоча б раз на тиждень, мають значно менші ризики померти від хвороб серця. Але наш звичний раціон не завжди може заповнити добову дозу елемента. Тож, щоб відрегулювати баланс, пропонуємо додати у свій раціон більше рослинних олій, які допоможуть розв'язати проблему нестачі поліненасичених жирних кислот.

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Омега-3 не синтезується самостійно. Жирні кислоти надходять наш організм лише з їжі, тому важливо стежити за добовою кількістю продуктів, які містять цю речовину. При достатній кількості, Омега-3:

Покращують роботу судин і серця, стимулюють процеси обміну, зміцнюють кістки з суглобами. Підтримують увагу і пам'ять, усувають стрес. Нормалізують гормональний рівень. Регулюють вироблення стероїдних (статевих) гормонів, знижують вивільнення кортизолу. Покращують співвідношення з Омега-6 кислотами. Допомагають нарощувати м'язовий об'єм і стимулюють спалення жиру.



Яку олію обрати / Фото Pexels

Пити "збалансовані омега-3/омега-6" не варто, адже ми споживаємо достатньо жирних кислот з рослинних олій. Але варто підібрати найкращий варіант.

Лляна олія

Лляна олія стимулює обмінні процеси, регулює рівень глюкози та холестерину в крові, нормалізує шлунково-кишковий тракт, очищує від токсинів. Також цей продукт допомагає стабілізувати тиск, нормалізовувати гормональний фон, пригнічувати вогнища запалення та підтримувати здоров'я шкіри.

У складі олії містяться вітаміни B4, E, K, цинк, фосфор, магній, марганець та багато антиоксидантів. Саме в ній міститься ідеальне співвідношення жирних кислот: в 100 грамах продуктів знаходиться 53 – 54 грамів Омега-3 та 14 – 17 грамів Омега-6.

Рижієва олія



Що таке рижієва олія / Фото Pexels

Така олія зміцнює судинні стінки та купірує запальні процеси. Для організму олія корисна тим, що нейтралізує шкідливі радикали, збільшує рівень лейкоцитів і гемоглобіну, нормалізує травлення з гормональним фоном і імунітетом.

У складі рижієвої олії містяться вітаміни E та A, а також магній, хлорофіл, фосфоліпіди. Зі 100 грамів олії можна засвоїти 35 грамів Омега-3 та 28 грамів Омега-6.

Конопляна олія

Конопляна олія підтримує гормональний баланс, прискорює обмін речовин та покращує травлення. Олія вважається корисною й для імунітету, судин, волосся та нігтів.

Цей вид олії часто застосовують для схуднення, а вітаміни E, D, C, а також магній, селен, цинк, йод і залізо допомагають наповнити організм корисними мікроелементами. 100 грамів олії містять 26 грамів Омега-3 та 54 грами Омега-6.

Кедрова олія



Користь кедрової олії / Фото Pexels

Кедрова олія допомагає боротися зі стресом, втомою та шкідливим холестерином. Саме ця олія сприяє засвоєнню кальцію і фосфору, що призводить до зміцнення кісток. Її регулярне вживання покращує стан ЦНС, шлунково-кишкового тракту, судин, зору, залоз зі шкірним покривом.

У складі олії містяться вітаміни D, E, PP, магній, фосфор, марганець, також олія є рекордсменом по вмісту жирних кислот з-поміж горіхових сортів. В 100 грамах продукту міститься до 16 грамів Омега-3 та 37 грамів Омега-6.

Олія з волоського горіха

Продукт тонізує організм, наповнює його енергетичні запаси та покращує імунітет. Така олія корисна для серцевого м'яза, судин, печінки, травлення та обміну речовин.

Крім цього в ній містяться вітаміни A, E, B, залізо, йод, кальцій. У 100 грамах олії ви зможете знайти 10,5 грамів Омега-3 та до 53 грамів Омега-6.