Ці 2 напої зранку можуть призвести до проблем зі шлунком

Часто ми вживаємо зранку напої, але не знаємо про те, що вони є не надто корисними для нашого шлунка. Краще їх вживати в меншій кількості, щоб не нашкодити собі ще більше.

Дієтологиня Крутіка Нанаваті зазначає, що "запалення шлунка, також відоме як гастрит, є неприємним і потенційно небезпечним станом, який може бути викликаний вживанням в їжу певних продуктів".

Читайте також Ці 3 вуглеводи точно мають бути у вашому раціоні

За її словами, проблеми зі шлунком відбуваються тоді, коли "слизова оболонка шлунка запалюється через подразнення або бактеріальні інфекції, або прямий контакт з кислою їжею або напоями".

Симптоми можуть викликати біль в животі, нудоту, блювання, втрату апетиту чи здуття живота. Гастрит згодом може призвести до виразок та внутрішніх кровотеч.

Однією з причин проблем зі шлунків є напої, які ми вживаємо зранку. Дієтологиня розповіла, що погано на шлунок впливає кава та сік.

Кава та напої з кофеїном

Відомо, що напої з кофеїном, такі як кава, чай та енергетичні напої, викликають запалення шлунка,

– зазначила Крутіка Нанаваті.

Вона додає, що кофеїн в напоях може дратувати слизову оболонку шлунка та призводити до проблем із травленням. Ці напої спричиняють кислотність.

Це не означає, що вам треба відмовитися від кави, але якщо у вас проблеми із запаленням, то напій слід вживати з обережністю.



Кава та сік погано впливають на шлунок / Фото Pexels

Соки та солодкі напої

Солодкі напої, такі як сік чи газована вода призводять до запалення шлунка.

"Цукор у цих напоях може збільшити вироблення кислоти у шлунку, що призведе до роздратування та запалення", – розповіла дієтологиня.