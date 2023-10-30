Эти 2 напитка с утра могут привести к проблемам с желудком
Источник:She Finds
Часто мы употребляем утром напитки, но не знаем о том, что они не слишком полезны для нашего желудка. Лучше их употреблять в меньшем количестве, чтобы не навредить себе еще больше.
Диетологиня Крутика Нанавати отмечает, что "воспаление желудка, также известное как гастрит, является неприятным и потенциально опасным состоянием, которое может быть вызвано употреблением в пищу определенных продуктов".
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По ее словам, проблемы с желудком происходят тогда, когда "слизистая желудка воспаляется из-за раздражения или бактериальных инфекций, или прямого контакта с кислой пищи или напитками".
Симптомы могут вызвать боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита или вздутие живота. Гастрит впоследствии может привести к язвам и внутренним кровотечениям.
Одной из причин проблем желудка являются напитки, которые мы употребляем утром. Диетологиня рассказала, что плохо на желудок влияет кофе и сок.
Кофе и напитки с кофеином
Известно, что напитки с кофеином, такие как кофе, чай и энергетические напитки, вызывают воспаление желудка.
– отметила Крутика Нанавати.
Она добавляет, что кофеин в напитках может раздражать слизистую желудка и приводить к проблемам с пищеварением. Эти напитки вызывают кислотность.
Это не значит, что вам нужно отказаться от кофе, но если у вас проблемы с воспалением, то напиток следует употреблять с осторожностью.
Кофе и сок плохо влияют на желудок / Фото Pexels
Соки и сладкие напитки
Сладкие напитки, такие как сок или газировка приводят к воспалению желудка.
"Сахар в этих напитках может увеличить выработку кислоты в желудке, что приведет к раздражению и воспалению", – рассказала диетологиня.