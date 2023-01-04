Кава і діабет: як напій пов'язаний з хворобою

Часто медики попереджають, що регулярне вживання кави може завдати шкоди вашому здоров'ю. Дослідники ж виявили позитивний ефект.

Унікальні результати були пов'язані зі споживанням кави та ризиком розвитку діабету 2 типу. Як напій захищає від хвороби, розповідаємо далі.

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Кава знижує ризик розвитку діабету

Діабет 2 типу виникає тоді, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або ж він не виконує свої функції в організмі належним чином. Відтак, ключовий механізм контролю цукру відсутній, а це загрожує показникам, які миттю підстрибують вгору. "Популярність" цієї недуги у світі стрімко зростає з роками та зумовлена поганим способом життя.

Ризики куди більші спіткають жінок, які частіше страждають на гестаційний діабет. Це порушення вуглеводного обміну, що характеризується підвищенням рівня глюкози плазми крові, яке розвивається під час вагітності. Дослідження каже, що ризики можна знизити, якщо регулярно насолоджуватися кавою.

Одна чашка напою пропонує не лише заряд енергії на весь день, але й захистить від діабету 2 типу як жінок, так і чоловіків. Для того, аби переконатись, що кава допоможе і жінкам з гестаційним діабетом, дослідницька група провела експерименти та методом анамнезу виокремила позитивні результати.



Кава захищає від діабету / Фото Pexels

У дослідженні взяло участь 4500 жінок із захворюванням гестаційного діабету, яке тривало протягом 25 років. Результати показали, що у тих, хто випивав 1 чашку кави з кофеїном або менше, ризик діабету 2 типу був нижчим на 10%, хто пив 2 – 3 чашки – мали на 17% нижчі показники, а любителі 4 і більше чашок ризикували на 53% менше.

Позитивний ефект вчені пояснюють наявністю біоактивних компонентів у каві, таких як поліфеноли, які є природними рослинними мікроелементами. Вони також можуть міститись у певних харчових продуктах: фруктах, овочах, горіхах, олії та цільних зернах.

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Цікаво, що напій без вмісту кофеїну не давав позитивних результатів. Можливо вченим не вдалось виявити ефект через відносно невелику кількість жінок, які вживали каву без кофеїну в дослідженні.

На цю мить загальні висновки свідчать про те, що кава з кофеїном при правильному вживанні (від двох до п'яти чашок на день, без цукру та молочних продуктів з цільним жиром/високим вмістом жиру), можна включити до відносно здорового способу життя певної групи населення,

– підсумовує професор Куйлінь Чжан, директор Глобального центру здоров'я азіатських жінок.