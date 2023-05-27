Дуже смачна користь: навіщо їсти кавун

Цю ягоду вже можна знайти на прилавках супермаркетів. Але сезон триватиме з липня по серпень.

Проте якщо включити кавун у свій постійний раціон, можна отримати чимало користі. Розповідаємо про це детальніше.

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Яка користь від кавуна

Літня ягода містить чимало корисних речовин: харчові волокна, магній, калій, вітамін С і вітамін А, лікопен та інші каротиноїди. Усі вони можуть покращити якість дієти.

Під час дослідження, яке тривало з 2003 по 2018 роки, проаналізували дані про людей, які часто споживали кавун, і виявили, що в організмі усіх було більше поживних речовин.



Кавун корисний для серця / Фото Pexels

Особливо варто відзначити переваги для серця. А все завдяки лікопену у його складі. Цей каротиноїд допомагає знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань та передчасної смерті від цих хвороб.

Перевага й у тому, що калорійність кавуна – усього 30 кілокалорій на 100 грамів. Окрім цього, у ньому багато води та обмаль жирів, що є ідеальним варіантом перекусу для людей, які намагаються схуднути.

Потішить ягода ще й зниженням кров'яного тиску і резистентності до інсуліну, зменшенням м'язових болів, покращенням травлення та здоров'я шкіри.

Щоб відчути ці переваги, потрібно дотримуватись норми. На добу лікарі та дієтологи рекомендують їсти дорослим до 500 грамів кавуна, а дітям – від 80 до 150 грамів.