Ягода є улюбленцем багатьох, але мало хто знає про її чудову користь. Тож розповідаємо, навіщо треба їсти виноград. Але зауважте, що максимальна денна норма – 150 грамів.

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У чому користь винограду

Довголіття і молодість

Результати низки досліджень на тваринах свідчать про те, що вживання винограду може допомогти продовжити тривалість життя, а також зберегти молодість у старшому віці. Річ у тім, що ці ягоди містять ресвератрол – природний антиоксидант, який допомагає стримувати ознаки старіння та покращує стан шкіри.

Імунна система

В одній чашці винограду ви знайдете близько 5% рекомендованої добової норми вітаміну С, який позитивно впливає на імунну систему. А вітамін D підвищує експресію специфічного гена, що бере участь в імунних функціях.

Серцеві захворювання

В одній чашці – 288 міліграмів калію, який є надзвичайно важливим для зниження кров'яного тиску. Доведено також, що поліфеноли, які містяться у винограді, знижують ризик атеросклерозу (затвердіння артерій) та допомагають підтримувати еластичність кровоносних судин,

– каже сертифікований дієтолог Пол Клейбрук.



Виноград точно потішить користю / Фото Pexels

Когнітивне здоров'я

Смачні ягоди сприяють покращенню пам'яті та концентрації уваги. Антиоксидантні сполуки винограду допомагають мінімізувати окислювальний стрес у мозку, що може захистити його від погіршення когнітивних функцій і втрати пам'яті з віком. Експеримент 2017 року показав, що люди покращували увагу, пам'ять і мову, коли їли ягоди щодня.

Кров'яний тиск

Контроль кров'яного тиску – запорука довгого і щасливого життя, адже це запобігає двом основним причинам смерті – серцевим захворюванням та інсульту. Вживання винограду може допомогти збалансувати кров'яний тиск, оскільки він містить багато калію і мало натрію.

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Відновлення пошкоджених клітин

Виноград багатий на антиоксиданти (флавоноїди, феноли, вітамін С, кверцетин, лютеїн, бета-каротин і ресвератрол), які захищають організм від пошкодження вільними радикалами. Це допомагає захистити й відновити клітини від окислювального стресу, який пов'язаний з розвитком хронічних захворювань, як-от хвороби серця і діабет. Щоб отримати максимум користі, краще їсти виноград зі шкіркою, аніж пити сік.

Сон

Це ідеальний варіант вечірнього перекусу, який ще й допоможе вам заснути. Все через наявність у фрукті мелатоніну, який сприяє регулюванню циклу сну.