Що відбудеться, якщо пити колаген: пояснення дієтолога

За останні кілька років зросла популярність колагену, але не всі знають про його переваги.

Колаген є головним білком, який міститься у шкірі, кістках та м'язах. Дієтологиня Джесс Хіллард роззповіла про доведену ефективність колагену.

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Зменшує біль у суглобах

"Колаген – це білок, який вже міститься в м'язах і суглобах, тому збільшення його споживання може допомогти створити додаткову м'яку підтримку між суглобами зменшити тертя і біль", – зазнчила дієтологиня.

Зменшує зморшки

Джесс Хіллард розповіла, що колаген допомагає підвищити еластичність шкіри, при цьому зменшуючи зморшки. При пероральному застосуванні колагену збільшує вологість шкіри.

Збільшує щільність кісток

Дослідження показали, що колаген може допомогти збільшити щільність, міцність та структуру кісток.

Колаген допомагає знизити ризик розвитку остеопорозу в пізнішому віці, а також ризик стресових переломів. Підвищене споживання колагену особливо корисне для жінок у постменопаузі,

– зазначила дієтологиня.

Сприяє здоров’ю серця

Колаген знижує ймовірність розвитку серцевих захворювань.Дієтологиня зазначила, що це пов'язано з тим, що колаген може поліпшити структуру артерій, які допомагають кисню текти від серця по всьому тілу.

Допомагає міцності сполучної тканини та функції органів

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Колаген відіграє важливу роль у розвитку органів і допомагає загоєнню ран та тканин.

"Доведено, що допомагає прискорити процес загоєння травм ясен, шкіри голови та рогівки. Це пов'язано з тим, що колаген викликає збільшення кількості фібробластів, які можуть сприяти утворенню сполучної тканини", – додала Джесс Хіллард.