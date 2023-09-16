У якому віці дітям можна їсти яйця: відповідь лікаря

Експерти кажуть, що додавати яйця в раціон дитини варто з 4 місяця народження. Втім батькам треба дуже уважно ставитися до раціону маленької дитини, оскільки певні продукти варто вводити поступово. За даними Центру контролю захворювань у США, на яйця у дітей може бути алергія.

Коли дітям можна їсти яйця

Американська академія педіатрії рекомендує немовлятам починати їсти тверду їжу, коли вони досягають певних етапів зростання, наприклад, коли вони можуть тримати голову, подвоїли свою вагу при народженні, відкривають рот, коли бачать їжу на ложці, здатні утримувати їжу в роті та ковтати.

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Зазвичай ці етапи відбуваються в період від 4 до 6 місяців. Введення яєць як перший прикорм може допомогти запобігти розвитку алергії на них.

Дієтолог та доктор медичних наук Сезар Сауза каже, що у 6 місяців батьки можуть безпечно починати вводити яйця дуже маленькими порціями, як і іншу тверду їжу.



Дітям можна давати яйця з 4-місячного віку / Фото Українська правда

Які поживні властивості яєць

Міністерство сільського господарства США зазначило, що споживання яєць сприяє здоровому харчуванню. Дослідження Національного інституту охорони здоров'я доводило, що яйця можуть використовуватися для компенсації дитячого недоїдання.

Доктор медичних наук і педіатр Бідіша Саркар каже, що яйця мають життєво необхідні мінерали та вітаміни: вітамін А, В12, рибофлавін, фолієву кислоту та залізо.

Крім того, яйця є відмінним джерелом холіну, необхідного для розвитку мозку, а також ДГК, що сприяє розвитку нервів. Яйця також містять корисні жири, жирні кислоти омега-3 та важливі амінокислоти, які допомагають нарощувати м'язи.

Всі ці вітаміни та мінерали сприяють здоровому зростанню та розвитку дитини, особливо мозковому та когнітивному розвитку,

– зазначив лікар Сезар Сауза.

Алергія в дітей на яйця

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За даними AAP, алергія на яйця – поширена харчова алергія. Вони зустрічаються у 2% дітей віком від 1 до 2 років.

Американська академія алергії, астми та імунології стверджує, що симптоми харчової алергії виявляються в сверблячці шкіри, закладеному ночі, чханні, блювоті, спазмів шлунка чи діареї.