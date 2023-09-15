Яблуко є найдоступнішим фруктом не лише влітку, але й взимку. Часто ми оминаємо цей фрукт увагою, втім лікарі радять вживати його щодня. Про корисні властивості розповіла клінічна дієтологиня з Мумбаї Ушакіран Сісодіа.

Читайте також Ці 4 продукти швидко оздоровлять серце: відповідь кардіолога

Яблука сприяють здоровому травленню

Яблука є гарним джерелом розчинної та нерозчинної клітковини, яка відіграє важливу роль у підтримці здорового травлення, а це запобігає запорам.

Сприяють здоров’ю серця

Червоні яблука знижують рівень холестерину, відповідно це може допомогти знизити ризик будь-якого серцево-судинного захворювання.

Яблука борються із вільними радикалами

Багаті поживними речовинами яблука багаті на кверцетин і вітамін С, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі і допомагають знизити ризик хронічних захворювань.



Червоні яблука є дуже корисними / Фото Allrecipes

Знижують ризику діабету

Вживання яблук може бути пов'язане з нижчим ризиком діабету 2 типу. Лікар каже, що можливо це пов'язано із вмістом у них клітковини та антиоксидантів.

Покращують стан шкіри

Вітамін С, який міститься в яблуках, сприяє виробленню здорового колагену, який необхідний для підтримки еластичності шкіри.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель

Покращують органи дихання

Виявляється, вживання яблук може покращити функцію легень та знизити ризик респіраторних захворювань.

Зволожують організм

Не тільки кавун чи огірок мають багато води. Яблука також містять велику кількість води, що допомагає підтримувати водний баланс в організмі.