Який час найкращий для навчання: відповідь здивує

З початком вересня навчання стає чи не щоденним ритуалом для багатьох людей, та коли найкраще сідати за нього? Виявляється, час доби дуже сильно впливає на вашу здатність засвоювати та запам'ятовувати інформацію.

Якщо ви студент чи навчаєтеся в школі, то точно помічали, що в різний час доби маєте різні успіхи з читанням, розв'язуванням задач тощо. Це явище може пояснити наука хронобіологія, адже ваш мозок точно знає, коли йому найкраще вчитися.

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Коли потрібно вчитися

Звісно, нові дослідження показують, що ефективність навчання залежить не тільки від часу, але й від десятків інших факторів, але й забувати про правильний графік також не варто. Виявляється, найефективніше мозок працює між 10:00 та 14:00 і з 16:00 до 22:00. Тим часом найменш ефективний час для навчання – з 04:00 до 07:00 ранку.

Якщо ви полюбляєте навчатися вранці, це досить непоганий час, адже мозок, як правило, працює найгостріше після сну та сніданку. Окрім того, позитивно на продуктивність впливає й природне освітлення – воно корисне для очей та допомагає підтримати пильність.

У цей період найкраще, що ви можете зробити – це відкрити підручник та вивчити нову теорію чи переглянути нотатки за попередні дні, оскільки саме вранці ваша пам'ять працює найкраще.

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Тоді як у другій половині дня ваш мозок найкраще вміє інтегрувати нову інформацію у ті знання, що ви вже отримали раніше. Денне навчання також може дати хороші результати, адже саме у цей час доби люди є найбільш активними.



Навчання вранці може бути дуже продуктивним / Фото Pexels​

Ви будете здивовані, та свої переваги має і навчання пізно ввечері та вночі, яке притаманне для багатьох школярів та студентів. Якщо вам потрібно попрацювати над творчим проєктом, то ви не знайдете кращого часу за ніч – саме тоді активується ваша креативність, а також ви стаєте більш сконцентрованими на роботі.

Окрім того, сон відразу після навчання допомагає вкласти інформацію в голові та краще запам'ятати її. Втім, тут важливо не впадати у крайнощі та не забувати про здоровий сон, який має тривати 7 – 9 годин.