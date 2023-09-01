Какое время наилучшее для учебы: ответ удивит

С началом сентября обучение становится едва ли не ежедневным ритуалом для многих людей, и когда лучше садиться за него? Оказывается, время суток сильно влияет на вашу способность усваивать и запоминать информацию.

Если вы студент или учитесь в школе, то точно замечали, что в разное время суток есть разные успехи с чтением, решением задач и так далее. Это явление может объяснить хронобиология, ведь ваш мозг точно знает, когда ему лучше всего учиться.

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Когда нужно учиться

Конечно, новые исследования показывают, что эффективность обучения зависит не только от времени, но и от десятков других факторов, но и забывать о правильном графике тоже не стоит. Оказывается, эффективнее всего мозг работает между 10:00 и 14:00 и с 16:00 до 22:00. Между тем, наименее эффективное время для обучения – с 04:00 до 07:00 утра.

Если вы любите учиться утром, это довольно неплохое время, ведь мозг, как правило, работает острее после сна и завтрака. Кроме того, положительно на производительность влияет и естественное освещение – оно полезно для глаз и помогает поддержать бдительность.

В этот период лучшее, что вы можете сделать – открыть учебник и изучить новую теорию или просмотреть заметки за предыдущие дни, поскольку именно утром ваша память работает лучше всего.

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В то время как во второй половине дня ваш мозг лучше всего умеет интегрировать новую информацию в те знания, которые вы уже получили раньше. Дневное обучение также может дать хорошие результаты, ведь именно в это время суток люди наиболее активны.



Обучение утром может быть очень продуктивным / Фото Pexels

Вы будете удивлены, но свои преимущества имеет и обучение поздно вечером и ночью, которое присуще многим школьникам и студентам. Если вам нужно поработать над творческим проектом, то вы не найдете лучшего времени за ночь – тогда активизируется ваша креативность, а также вы становитесь более сконцентрированными на работе.

Кроме того, сон сразу после обучения помогает уложить информацию в голове и лучше ее запомнить. Впрочем, здесь важно не впадать в крайности и не забывать о здоровом сне, который должен длиться 7 – 9 часов.