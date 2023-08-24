5 випадків, коли вам потрібно уникати плавання

Плавати влітку – звучить чудово, проте інколи краще утриматися від цього заняття, навіть якщо воно так чудово освіжає. Попри те, що плавання є корисним для здоров'я видом спорту, іноді воно може принести більше шкоди, ніж користі.

Якщо ви полюбляєте плавати, спершу переконайтеся, що це безпечно робити, адже в деяких випадках краще відмовитися від фізичної активності, щоб не ставити своє здоров'я під загрозу. Існує ціла низка причин, які можуть стати на заваді купанню.

Цікаво Названо причини, чому після 30 років складніше схуднути: корисно знати

Хвороба

Якщо ви почуваєте себе погано та хворієте, намагайтеся триматися подалі від водойм. Хвороба та виснаження призведуть до того, що ви досить швидко втомитеся, а також плавання може завадити вашій імунній системі ефективно лікувати хворобу.

Окрім того, якщо ви плаваєте у басейні, ви піддаєте ризику не тільки себе, але й інших людей, які перебувають у приміщенні.

Поранення

Ви можете неймовірно добре плавати, коли ви у відмінній формі, проте коли ви пораненні, дуже легко переоцінити свої можливості, навіть не усвідомлюючи цього. Через невагомість, яку ви відчуваєте під час перебування у воді, ви можете навіть забути про травму, проте це не значить, що вона справді зникає.

Єдиний випадок, коли ви можете займатися плаванням з пораненням – це коли таку реабілітацію призначив вам кваліфікований медичний працівник. Та якщо у вас немає довідки від лікаря, краще відкладіть походи у басейн чи до водойми до повного одужання.

Погана погода

Нещасні випадки на воді трапляються навіть з дуже вправними плавцями, і дуже часто це відбувається через негоду. Плавання у надто холодній воді може призвести до застуди чи ще більш небезпечної гіпотермії, а надмірний вітер може зробити воду бурхливою та непередбачуваною.



Негода небезпечна для плавання / Фото Pexels​

Звісно, вам зовсім необов'язково чекати сонячної спекотної погоди, та якщо синоптики прогнозують негоду, утримайтеся від плавання.

Плавати наодинці

Навіть якщо ви переконані у своїх навичках плавання, це не гарантує, що з вами не може трапитися судома чи інша неприємність. Чимало плавців падали чи підковзувалися, і добре, якщо у такий момент поруч буде хтось, хто може прийти на допомогу.

Досі у пошуках перевірених часом препаратів з доказовою ефективністю та мінімальним негативним впливом? Німецька компанія Heel вже про це подбала. Обирайте найкраще для себе та своїх рідних.

Саме з цієї причини варто уникати купання наодинці чи у водоймі без нагляду.

Надто багато людей

Так, купання на пляжі, де зібралося кількасот людей, може бути не менш небезпечним, ніж купання наодинці. У тисняві шанси отримати поранення серйозно підвищуються, а у воді це може бути особливо небезпечним.