Можливо ви цього не знали, але жінкам, яким за 30 років стає все складніше підтримувати здорову вагу. Попри багато зусиль, вони не можуть скинути кілограми. Лікарка Бхараті Рамеш пояснив, як різні фактори впливають на втрату ваги.

Читайте також Що буде з тілом, якщо перестати їсти цукор 30 днів: відповідь здивує всіх

Метаболічні зміни

З віком обмін речовин у жінок уповільнюється, що призводить до меншої витрати калорій у стані спокою. Втрата ваги може виявитися складнішим завданням через зниження швидкості метаболізму. Збільшення ваги також може посилюватись гормональними змінами, особливо тими, що відбуваються під час перименопаузи та менопаузи. Зміни рівня естрогену можуть вплинути на апетит, обмін речовин та розподіл жиру, що може призвести до збільшення ваги, особливо в животі.

Фактори способу життя

Жінки від 30 років і старші часто мають вищий рівень стресу через сімейні зобов’язання чи дедлайни на роботі. У такому ритмі важко розставити пріоритети щодо правильного харчування та фізичних вправ. Нестача сну та емоційне виснаження можуть заважати нашим зусиллям схуднути.

Також постійна робота в офісі та зниження фізичної активності можуть призвети до малорухливого способу життя, що негативно впливає на витрату калорій.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель

М'язова маса та сила

М'язова маса та сила жінок зазвичай зменшуються з віком. Зменшення м'язової тканини призводить до уповільнення метаболізму, оскільки м'язи спалюють більше калорій ніж жир. Зниження фізичної активності, гормональні зміни або недостатнє споживання білка можуть сприяти втраті м'язової маси. Регулярні силові тренування необхідні для підтримки м'язової маси, прискорення обміну речовин та допомоги у втраті ваги.

Харчові потреби та варіанти дієти

Потреби харчування змінюються з віком, тому зміна раціону харчування має вирішальне значення. Для підтримки ваги стає необхідно споживати менше калорій, оскільки обмін речовин уповільнюється. Але деяким жінкам може бути важко змінити свій раціон харчування.

Крім того, потяг до їжі і голод можуть посилитися через гормональні зміни в період перименопаузи та менопаузи, що може призвести до переїдання. Збалансована дієта з високим вмістом клітковини, нежирного білка та корисних жирів може покращити контроль ваги за рахунок зменшення потягу до їжі, стабілізації рівня цукру в крові та зменшення почуття голоду.